Jogo do Fortaleza x Atlético MG hoje ao vivo: onde assistir e horário -27/10

Fortaleza e Atlético MG definem nesta quarta-feira, 27, mais um finalista da Copa do Brasil 2021. Após o 4 a 0 do Galo na ida, as equipes se enfrentam agora na Arena Castelão, a partir das 21h30. O confronto terá transmissão ao vivo, então confira onde assistir jogo do Atlético MG hoje ao vivo e Fortaleza.

Onde assistir jogo do Atlético MG hoje ao vivo?

O jogo do Fortaleza x Atlético MG hoje, 27/10, terá transmissão da ao vivo TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para as regiões de Minas Gerais e Ceará. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV2 ou Premiere, canal pay-per-view.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Data: 27 de outubro 2021

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Onde assistir jogo do Fortaleza x Atlético MG hoje ao vivo: Globo, SporTV2 e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Com a vitória por 4 a 0 na partida de ida, o Atlético MG chega ao jogo de hoje, com a vantagem no placar. Ou seja, o clube pode perder o confronto por até três gols de diferença, que mesmo assim se garante na decisão. Além de poder disputar o título da Copa do Brasil, o Galo segue líder do Brasileirão, com 10 pontos de vantagem.

Por outro lado, o Fortaleza terá uma missão quase que impossível para avançar no torneio. Triunfo por cinco gols de diferença classificam o time cearense, enquanto a vitória por quatro, leva a disputa para as penalidades. No Brasileiro, o Leão do Pici é uma das grandes surpresas e ocupa o terceiro lugar do Nacional.

Relembre a goleada do Atlético MG no jogo de ida, que também contou com transmissão ao vivo:

Qual a provável escalação do jogo?

O segundo e decisivo confronto irá definir o finalista da Copa do Brasil, por isso os treinadores de Fortaleza e Atlético MG vão ao jogo de hoje, que terá transmissão ao vivo, com o que de melhor possuem no elenco. Veja abaixo as escalações:

Fortaleza: Boeck; Daniel Guedes, Titi e Jussa; Edinho, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Bruno Melo; David e Wellington Paulista (Romarinho).

Atlético MG: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Jair, Zaracho e Nacho; Keno (Vargas) e Hulk.

O torcedor pode assistir o jogo do Fortaleza e Atlético MG ao vivo hoje, mas pela Globo, SporTV2 e Premiere.

