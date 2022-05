No primeiro jogo, o Atlético venceu o Brasiliense por 3 x 0 jogando em casa; equipe do Galo só precisa de um empate ou vitória para se classificar

Jogo do Galo hoje ao vivo na Copa do Brasil: onde assistir e horário (22/5)

Valendo a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, as equipes de Brasiliense e Atlético Mineiro entram em campo neste domingo, 22 de maio, para disputar o jogo de volta da terceira fase da competição, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Saiba onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo na Copa do Brasil.

Onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo na Copa do Brasil?

O jogo do Galo hoje ao vivo na Copa do Brasil vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de imagens, o canal do SporTV exibe para todos os estados do Brasil o confronto neste domingo. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, sob o formato de canal também pela televisão paga ou através da plataforma online no celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Galo hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

Onde assistir: SporTV e Premiere

Brasiliense e Atlético MG na Copa do Brasil

Após a derrota por três gols no primeiro jogo, o Brasiliense precisa dar a volta por cima neste domingo se ainda quiser lutar pela classificação histórica na Copa do Brasil. Disputando a Série D do Brasileirão, o grupo de Brasília é o líder do grupo E com 13 pontos.

Do outro lado, o Atlético vem de vitória em cima do Independiente del Valle com a classificação antecipada no mata-mata da Libertadores. Na Copa do Brasil, torneio que disputa neste domingo, o Galo venceu o primeiro confronto da terceira fase e, por isso, precisa somente de um empate para se garantir as oitavas.

Escalação do Brasiliense: Edmar; Marcão, Luiz, Lucas, Erick Daltrão; Andrezinho, Railon, Moises Tobinha; Aloisio, Aldo e Zotte. Técnico: Adelson de Almeida

Escalação do Atlético MG: Rafael; Guga, Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho, Nacho; Keno e Sasha. Técnico: Antonio Mohamed

Último jogo de Brasiliense x Atlético MG:

A última vez que as equipes de Atlético Mineiro e Brasiliense se enfrentaram aconteceu em 20 de abril de 2022, pelo jogo de ida na Copa do Brasil, na terceira fase da temporada atual.

Por 3 x 0, os mineiros venceram o confronto com gols de Eduardo Sasha, três.

Confira como foi o último jogo entre os times na Copa do Brasil.