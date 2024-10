Tem prorrogação na semifinal Copa do Brasil 2024 entre Corinthians e Flamengo?

Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo se enfrentam nesse domingo, 20 de outubro, na semifinal da Copa do Brasil 2024. Sem gol qualificado, a vaga para a final será disputada no detalhe. Mas tem prorrogação? Veja a regra.

Tem prorrogação se houver empate?

Se as duas equipes terminarem empatadas em pontos e saldo de gols após os dois jogos da semifinal, o regulamento prevê que a vaga na final será decidida diretamente nos pênaltis. Não há prorrogação na Copa do Brasil, o que torna cada minuto do tempo regular extremamente valioso para os dois times.

A Copa do Brasil é conhecida por seu formato eliminatório, que deixa pouco espaço para erros. Nas semifinais, o formato é o mesmo das fases anteriores: os confrontos acontecem em dois jogos, com partidas de ida e volta. O time que somar mais pontos nos dois confrontos avança para a final. Em caso de empate no número de pontos, o critério de desempate é o saldo de gols.

Uma mudança importante que já está em vigor há alguns anos e afeta diretamente o resultado das semifinais da Copa do Brasil é a abolição do gol qualificado. Anteriormente, os gols marcados fora de casa tinham peso maior em caso de empate no saldo de gols, mas essa regra foi retirada da competição. Agora, se os dois times tiverem o mesmo saldo de gols ao final das duas partidas, o confronto será decidido nos pênaltis.

No joga de ida, o Rubro Negro venceu por 1 a 0.