Jogo do Vasco hoje [7-4]: onde assistir, escalação e horário

Tombense e Vasco disputam uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2021, em jogo único, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília). Além da vaga, está em jogo a premiação de R$1,7 milhão, que pode aliviar os cofres dos clubes, prejudicados com a então falta de arrecadações devido à pandemia. As equipes se enfrentam no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). Saiba onde assistir ao vivo jogo do Vasco hoje.

Como assistir ao vivo Tombense e Vasco hoje?

Assistir jogo do Vasco hoje: Globo, Sportv 2 e Premiere

O jogo entre Tombense e Vasco, hoje, 7 de abril, terá transmissão da tv aberta pela Rede Globo no Rio de Janeiro e em algumas redes da emissora. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país no sistema pay-per-view. Para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90. Por fim, o SporTV2 também exibe o duelo na tv fechada.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo do Vasco hoje

Tombense : Felipe; David, Wesley Martin, Matheus Lopes, João Paulo; Jhemerson, Rodrigo, Paulinho Dias; Everton, Rodrigo Carioca e Daniel Amorim;

: Felipe; David, Wesley Martin, Matheus Lopes, João Paulo; Jhemerson, Rodrigo, Paulinho Dias; Everton, Rodrigo Carioca e Daniel Amorim; Vasco da Gama: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Juninho (Carlinhos), Matías Galarza, Marquinhos Gabriel, Gabriel Pec (Morato); Germán Cano;

Onde e quando será Tombense e Vasco?

O Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), recebe o confronto nesta quarta-feira, 7 de abril, então às 21h30.

Os donos da casa chegam para o duelo em boa fase na temporada. O clube não perde um confronto há seis jogos e está em sexto lugar no Campeonato Mineiro, a um ponto do Cruzeiro, primeira equipe do G-4. No torneio continental, a equipe passou pelo Nova Mutum, mas ao empatar em 0 a 0, fora de casa.

Já o Cruzmaltino, logo depois de começar mal o Campeonato Carioca, engatou uma sequência de cinco jogos sem derrotas no Estadual e segue subindo na tabela. Atualmente, o Vasco está em sétimo, mas com 10 pontos. Já na Copa do Brasil, a equipe eliminou outra equipe mineira na primeira fase: a Caldense, ao empatar o jogo então em 1 a 1.

