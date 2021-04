Jogadores do Grêmio com Covid-19; veja quem desfalca o clube

O Grêmio terá mais desfalques para o confronto diante do Independiente del Valle, nesta quarta-feira (7), pela terceira fase preliminar da Libertadores 2021. Isso porque um dia antes do confronto, dois atletas do clube também testaram positivo para o novo coronavírus e desfalcam a equipe no jogo de ida, no Estádio Casa Blanca, e possivelmente na volta, na Arena. Saiba quais são os novos jogadores do Grêmio com Covid.

Quais os jogadores do Grêmio com Covid?

Nesta terça-feira (6), um dia antes do duelo entre Independiente del Valle e Grêmio, pela terceira fase da pré-libertadores, dois jogadores do Tricolor Gaúcho testaram positivo para Covid-19: o goleiro Paulo Victor e Vanderson.

Com as baixas, a equipe titular da equipe para o confronto de quarta (7) terá então alterações. Isso porque o lateral começaria o jogo entre os 11 iniciais, mas devido à presença do vírus, Victor Ferraz deve herdar a vaga. Já no caso do arqueiro, nada muda entre os titulares, visto que Brenno é o atual dono da posição.

Diante deste cenário, a equipe titular do Grêmio para encarar o Independiente del Valle nesta quarta, deve ser:

Brenno; Victor Ferraz, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan) e Matheus Henrique; Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza.

Os dois atletas infectados agora cumprem o período de isolamento. Por conta dos 15 dias de afastamento, provavelmente ambos devem ficar de fora do jogo da volta, dia 14, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

Surto de Covid-19 no clube do Grêmio

Paulo Victor e Vanderson não são os únicos jogadores do Grêmio com Covid-19. O zagueiro Paulo Miranda também testou positivo, mas já está na reta final do período de isolamento.

Além dos jogadores, o preparador físico Réverson Pimentel também é outro caso de contaminado no clube, assim como o técnico Renato Portaluppi, que testou positivo na última segunda-feira.

Independiente del Vall x Grêmio

Equatorianos e brasileiros decidem uma vaga para a fase grupos da Copa Libertadores da América. Em confronto da terceira fase preliminar, quem avançar, está então garantido no pote 4, do sorteio para o torneio continental.

Os clubes se enfrentam em jogo de ida e volta. A primeira partida será nesta quarta (7), às 19h15, mas no Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU). Já a volta, ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 14, mas também às 19h15.

+ Independiente del Valle: conheça a história do “mata gigantes” da Libertadores