Jogos da Copa do Brasil hoje (24/02): onde assistir ao vivo e horário

Copa do Brasil

Cinco partidas serão realizadas nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, pela primeira fase da Copa do Brasil na temporada 2022. Diferentes equipes disputam a classificação direta até a próxima fase. Com transmissão, saiba quais são os jogos da Copa do Brasil hoje e onde assistir.

Quais são os jogos da Copa do Brasil hoje – 24/02/2022

Diferentes confrontos vão acontecer nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Em confronto único, apenas o vencedor avança para a próxima fase.

O Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, recebe o Criciúma para disputar a tão sonhada classificação na maior competição de futebol de clubes do país. O duelo é completamente equilibrado.

Enquanto isso, Coritiba e Bahia de Feira disputam na Bahia, na casa do time. Por fim, o destaque fica com Campinense e São Paulo, no horário das nove e meia da noite.

A primeira fase segue até a próxima semana, no início de março, onde cada uma das equipes se classifica até a segunda fase do torneio e disputa a nova etapa em busca das fases finais.

Confira a seguir quais são os jogos da Copa do Brasil hoje e onde assistir.

Fluminense-PI x Oeste – 15h30 – Portal GE

Nova Iguaçu x Criciúma – 15h30 – SporTV e Premiere

São Raimundo x Manaus – 16h30 – Portal GE

Bahia de Feira x Coritiba – 19h – SporTV e Premiere

Campinense x São Paulo – 21h30 – SporTV e Premiere

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil hoje

Os jogos podem ser assistidos através dos canais SporTV e Premiere, também no pay-per-view em operadoras por assinatura, além do streaming Amazon Prime e do portal Globo Esporte, de maneira gratuita.

O SporTV, disponível somente na TV paga, exibe um jogo por horário em todas as fases da competição. Entretanto, só ganham espaço no canal os grandes times e de maior expressão. A emissora da Rede Globo transmite as partidas até a grande final.

O Premiere, entretanto, também é opção para quem gosta de acompanhar pelo pay-per-view. Os assinantes podem ter acesso através de operadoras ou então no aplicativo. Para o torcedor que deseja tornar-se assinante, basta entrar no site e assinar pelos valores de R$49,90 até R$89,90.

O Amazon Prime é a novidade da Copa do Brasil. A plataforma de streaming pode ser assinada por R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

