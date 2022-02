Tem gol fora na Recopa Sul-Americana em 2022?

Palmeiras e Athletico Paranaense vão disputar o título da Recopa na temporada 2022. De um lado, o alviverde venceu a Libertadores e, do outro, o elenco paranaense tornou-se campeão da Copa Sul-Americana. Entretanto, surge a dúvida entre os torcedores se tem o quesito gol fora na Recopa Sul-Americana em 2022.

Tem gol fora de casa na Recopa Sul-Americana em 2022?

Gol fora de casa na Recopa Sul-Americana não é mais vantagem. A regra não aparece mais no regulamento da Conmebol, entidade responsável pela competição, desde o começo deste ano após mudança entre todos os torneios do continente.

Sendo assim, em caso de igualdade com a soma dos dois jogos disputados na final, o desempate após o tempo regulamentar a prorrogação será iniciada e caso nada mude, a disputa de pênaltis vai acontecer.

Confira a seguir parte do regulamento que prevê o desempate.

“Em caso de igualdade de pontos ao final dos dois jogos, será utilizado o seguinte desempate, nesta ordem:

1º critério: A favor do clube com melhor saldo de gols. A diferença de gols é obtida subtraindo dos gols marcados, os gols sofridos.

2º critério: Se a igualdade for mantida, será utilizado um prolongamento de 30 minutos dividido em dois períodos de 15 minutos cada.

3º critério: Se a igualdade persistir, o Vencedor será definido por definição de tiros de a marca do pênalti, de acordo com as regras estipuladas pela FIFA”.

O que é a Recopa Sul-Americana?

A Recopa é uma pequena competição idealizada pela Conmebol onde os campeões recentes da Libertadores e Copa Sul-Americana disputam o título de melhor elenco da América do Sul.

Em duas partidas, cada uma delas é disputada por 90 minutos, com o intervalo de quinze minutos indo até os 45 minutos de jogo em campo. Cada time tem a oportunidade de jogar em sua casa com a torcida aclamado pelo resultado positivo.

Além disso, o campeão da Libertadores ganha o direito de jogar a volta em casa sempre, como diz o regulamento.

Final da Recopa em 2022

Em 2022, as equipes do Palmeiras, campeão da Libertadores em cima do Flamengo, e o Athletico Paranaense, vencedor da Copa Sul-Americana contra o RB Bragantino, vão disputar o título da competição. A final é feita em duas partidas, ou seja, ida e volta, sempre no horário da noite.

O campeão da Recopa Sul-Americana vai ganhar a bagatela de 1,6 milhão de dólares, o mesmo que R$ 8,32 milhões na cotação atual. O valor é distribuído dias após a partida, enquanto a taça de campeão é entregue na cerimônia de premiação junto com as medalhas.

O segundo colocado leva para casa US$800 mil, ou 4,16 milhões de reais pela cotação atual do real.

Qual jogador de futebol deu cambalhota na rampa do Planalto em 2002?