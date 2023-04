Confira todos os jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2023. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2023: veja tabela de horários

Copa do Brasil

Com os jogos da terceira fase da Copa do Brasil já definidos, o pontapé na competição mais democrática do futebol brasileiro já tem data marcada. São 32 times na disputa pelo título mais desejado por torcedores e premiação mais valiosa da temporada. Saiba quando serão os jogos da terceira rodada e todos os detalhes do torneio.

Como vai ser a terceira fase da Copa do Brasil?

A terceira fase da Copa do Brasil conta com trinta e dois clubes dos mais diferentes estados do país. Vinte conquistaram a vaga na etapa através da segunda rodada, enquanto doze possuem a vantagem de começarem a jogar o torneio a partir de agora.

As equipes de Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico PR, Atlético MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu entram na terceira fase porque conquistaram boas colocações no Brasileirão ou foram campeões da Copa Verde ou Copa do Nordeste.

Diferente das outras duas fases, a terceira rodada é jogada em ida e volta. O sorteio é que definiu cada um dos embates, além do mando de campo.

Jogos da terceira fase em 2023 de ida

Trinta e duas equipes jogam a terceira fase da Copa do Brasil, divididos em dezesseis confrontos em ida e volta.

Terça-feira, 11 de abril | terceira fase da Copa do Brasil

Volta Redonda x Bahia - 16h30 (horário de Brasília)

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Botafogo SP x Santos - 19h (horário de Brasília)

Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Internacional x CSA - 20h (horário de Brasília)

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

São Paulo x Ituano - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio do Morumbi

Fortaleza x Águia de Marabá - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Castelão, em Fortaleza

Quarta-feira, 12 de abril | terceira fase da Copa do Brasil

Nova Iguaçu x América MG - 16h30 (horário de Brasília)

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Coritiba x Sport - 19h (horário de Brasília)

Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Fluminense x Paysandu - 19h30 (horário de Brasília)

Estádio do Maracanã

CRB x Athletico PR - 19h30 (horário de Brasília)

Estádio Rei Pelé

Palmeiras x Tombense - 20h (horário de Brasília)

Allianz Parque

Remo x Corinthians - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Mangueirão, em Belém

Atlético MG x Brasil de Pelotas - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Ypiranga x Botafogo - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim

Quinta-feira, 13 de abril | terceira fase da Copa do Brasil

Náutico x Cruzeiro - 19h (horário de Brasília)

Estádio Aflitos, em Recife

Maringá x Flamengo - 20h (horário de Brasília)

Estádio Willie Davids

ABC x Grêmio - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Frasqueirão, em Natal

Jogos da terceira fase em 2023 de volta

Jogos de 25 a 27 de abril:

Terça-feira, 25 de abril | terceira fase da Copa do Brasil

Cruzeiro x Náutico - 19h (horário de Brasília)

Estádio Independência, em Belo Horizonte

Paysandu x Fluminense - 20h (horário de Brasília)

Estádio Mangueirão

Ituano x São Paulo - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Novelli Júnior, em Itu

Sport x Coritiba - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio Ilha do Retiro

Athletico PR x CRB - 21h30 (horário de Brasília)

Arena da Baixada

Quarta-feira, 26 de abril | terceira fase da Copa do Brasil

Santos x Botafogo SP - 19h (horário de Brasília)

Vila Belmiro

América MG x Nova Iguaçu - 19h (horário de Brasília)

Estádio Independência

Brasil de Pelotas x Atlético MG - 19h30 (horário de Brasília)

Estádio Bento Freitas

Águia de Marabá x Fortaleza - 19h30 (horário de Brasília)

Estádio Mangueirão

Tombense x Palmeiras - 20h (horário de Brasília)

Estádio Soares de Azevedo

Flamengo x Maringá - 21h30 (horário de Brasília)

Estádio do Maracanã

Corinthians x Remo - 21h30 (horário de Brasília)

Neo Química Arena

Quinta-feira, 27 de abril | terceira fase da Copa do Brasil

Bahia x Volta Redonda - 19h (horário de Brasília)

Arena Fonte Nova

Botafogo x Ypiranga - 19h30

Estádio Nilton Santos

CSA x Internacional - 20h (horário de Brasília)

Estádio Rei Pelé

Grêmio x ABC - 21h30 (horário de Brasília)

Arena do Grêmio

Como é o chaveamento da Copa do Brasil?

Ao fim da terceira fase, dezesseis elencos do futebol garantem vaga para as oitavas de final da maior competição do cenário brasileiro. Assim como a etapa anterior, também são disputadas em ida e volta.

No entanto, quem define os jogos das oitavas de final é o sorteio da CBF, que ainda não tem data marcada.

Os jogos também não possuem a data para acontecerem, mas de acordo com o calendário da temporada é provável que sejam disputados em maio ou agosto.

Premiação

Os times que se classificarem da terceira fase para as oitavas de final vão embolsar R$ 3,3 milhões. Os valores são entregues pela CBF assim que a rodada termina como forma de recompensa.

Cada nova etapa que o time avança é uma nova premiação em dinheiro entregue. Este ano, a entidade anunciou o aumento de 19% com relação ao ano passado, sendo no total R$ 416,9 milhões, de acordo com a CBF.

O campeão vai embolsar R$ 70 milhões. Além disso, se o vencedor estreou na primeira fase, ele vai ganhar muito mais do que um clube que estreou na terceira, por exemplo.

Onde assistir a Copa do Brasil?

Os jogos da terceira fase na Copa do Brasil serão transmitidos na Globo, SporTV, e nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video.

Na TV aberta, a Rede Globo detém os direitos de imagem do torneio na temporada, podendo exibir quantas partidas quiser em diferentes estados. Já o SporTV disponibiliza as transmissões entre as operadoras de TV por assinatura.

Os serviços de streaming GloboPlay e Amazon Prime estão disponíveis por assinatura, ou seja, o torcedor tem que desembolsar a quantia por mês para ter acesso ao catálogo de filmes, séries, novelas e os jogos na plataforma.

