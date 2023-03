Copa do Brasil 2023: guia de como assistir os jogos na TV e online

A temporada 2023 da Copa do Brasil já começou, mas como assistir aos jogos pela TV ou no celular? Como assistir de graça os jogos? Confira o guia completo que o portal DCI preparou sobre como acompanhar os embates da Copa do Brasil desde a primeira fase até a final.

O que é a Copa do Brasil

A Copa do Brasil é uma competição de futebol no Brasil jogada sempre no formato "mata-mata", seguindo o modelo da Copa da Inglaterra e Copa do Rei.

Competição mais democrática do futebol, a Copa do Brasil é disputada em sete fases: primeira fase, segunda, terceira, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

A primeira fase traz oitenta equipes. Os classificados avançam para a segunda fase, onde disputarão novamente em partida única a chance de continuar vivo na competição.

Na terceira fase, os 12 grandes clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro entram diretamente. A partir daí, a competição é disputada em jogos de ida e volta até a final.

Como assistir a Copa do Brasil na TV?

Para assistir os jogos da Copa do Brasil, o torcedor tem três opções na televisão. Dá para assistir na TV aberta, pela Globo, e nos canais pagos como o SporTV e o Premiere.

Mas como assistir em cada uma das opções?

GLOBO

A Rede Globo é a detentoras dos direitos de transmissão, com validação final da CBF. Sempre às quartas, a emissora transmite os jogos da competição a partir da terceira fase, quando entram os grandes times.

O canal exibe até dois jogos por fase, distribuídos por diferentes estados. É de graça e dá para assistir em qualquer lugar do Brasil pela televisão.

Serão escalados os principais narradores do canal, como Luís Roberto, Cléber Machado e Rogério Corrêa, assim como os comentários de acordo com cada confronto.

SPORTV

Para quem gosta de acompanhar todos os jogos de futebol na TV paga, a opção é o SporTV. Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe até três jogos por fase na Copa do Brasil em diferentes horários na semana.

A Rede Globo é a emissora responsável pelos direitos de transmissão do campeonato. Como ela não consegue exibir todos os jogos na TV aberta, fica determinado que o SporTV ocupe essa responsabilidade.

Os canais SporTV e SporTV 2 exibirão os jogos da Copa do Brasil ao vivo para todo o Brasil. Gustavo Villani, Everaldo Marques, Luiz Carlos Jr e Milton Leite serão os narradores encarregados.

PREMIERE:

Outra opção na TV paga é o pay-per-view Premiere. No entanto, como diz o próprio nome, só está disponível por valor extra na mensalidade.

O torcedor deve entrar em contato com o operador para comprar o pacote de canais. Cada plataforma oferece um preço diferente pelo serviço.

O Premiere, assim como o SporTV, também exibe grande parte dos confrontos na Copa do Brasil, principalmente aqueles que não são transmitidos na Globo.

Onde assistir os jogos da Copa do Brasil online?

A Copa do Brasil também está disponível para assistir através do celular ou computador. Por assinatura, as plataformas de streaming GloboPlay e Amazon Prime são responsáveis pelo campeonato este ano.

GLOBOPLAY

O serviço de streaming GloboPlay está disponível como a primeira opção aos torcedores na Copa do Brasil. Dá para assistir a programação da Globo na plataforma de graça, também para quem não é assinante.

Porém, o serviço funciona de acordo com a localização do usuário. Por exemplo, moradores de São Paulo vão assistir a programação do estado de São Paulo no GloboPlay.

Para quem tem os canais SporTV e Premiere, dá para assistir os canais com exclusividade. Basta sintonizar o aplicativo no celular, tablet, computador e smartv, ou até no site pelo computador.

AMAZON PRIME VIDEO

A novidade da temporada é o Prime Video. O serviço de streaming do Amazon exibe até três partidas por rodada na Copa do Brasil para todo o Brasil.

Mas, assim como todos os outros serviços, o Prime Video também só funciona para assinantes. Por R$ 14,90 por mês ou R$ 119 o ano, o torcedor tem acesso à programação de filmes, séries, documentários e aos jogos da Copa do Brasil para assistir como quiser.

A equipe de narradores do Amazon Prime conta com Rômulo Mendonça, Marcelo Gomes, Estevan Ciccone e Roby Porto.

+ Sorteio da Copa do Brasil 2023 define jogos da 1ª fase; veja chaveamento

Calendário da competição

A Copa do Brasil é disputada em sete fases. Os dias da primeira, segunda e a terceira já estão definidos no calendário da temporada.

A CBF ainda vai divulgar e confirmar todos os detalhes da competiçã. No site oficial da entidade, é possível observar a tabela completa.

PRIMEIRA FASE: 21, 22, 23 e 28 de fevereiro & 01 e 02 de março

SEGUNDA FASE: 08 ou 15 de março

TERCEIRA FASE: 12 e 26 de abril

OITAVAS DE FINAL: Sem data confirmada

QUARTAS DE FINAL: Sem data confirmada

SEMIFINAL: Sem data confirmada

FINAL: Sem data confirmada

Leia também

Quem errou o pênalti do Flamengo na final da Recopa 2023?