Premiação da Copa do Brasil 2022: quanto cada time ganha na semifinal

Copa do Brasil

Quatro equipes se classificam para a semifinal da Copa do Brasil. Com o chaveamento já definido, os elencos já conhecem o caminho que terão de percorrer para alcançarem a grande decisão na temporada. Em cada nova fase que avançam, um novo valor na premiação da Copa do Brasil 2022 é destinado aos cofres dos clubes pela CBF.

Confira quanto cada clube vai ganhar se passar até a semifinal da Copa do Brasil.

Premiação da Copa do Brasil 2022 na semifinal

As equipes que passarem para a semifinal da Copa do Brasil vão embolsar R$8 milhões em premiação. São apenas quatro vagas disponibilizadas entre a fase.

Os jogos de volta entre Corinthians e Atlético Goianiense, Fluminense e Fortaleza, Athletico contra Flamengo e América versus São Paulo fecham as quartas de final na quarta e quinta-feira, 17 e 18 de agosto, com os quatro classificados para semifinal e consequentemente ganhadores da premiação da Copa do Brasil 2022.

Este ano, a CBF aumentou os valores desde a primeira fase até o prêmio do campeão. Os números são entregues para os times como forma de recompensa pelo trabalho e dedicação dentro de campo.

Confira todos os valores da premiação da Copa do Brasil 2022.

Primeira rodada– R$ 620 mil (grupo III), R$ 1,09 milhão (grupo II) ou R$ 1,27 milhão (grupo I)

Segunda rodada – R$ 750 mil (grupo III), R$ 1,19 milhão (grupo II) ou R$ 1,5 milhão (grupo I)

Terceira fase – R$ 1,9 milhão

Oitavas de final – R$ 3 milhões

Quartas de final – R$ 3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Campeão – R$ 60 milhões

Vice-campeão – R$ 25 milhões

Jogos da semifinal da Copa do Brasil 2022

Quatro jogos serão realizados entre a quarta e a quinta-feira, 17 e 18 de agosto, entre os confrontos de volta na Copa do Brasil.

Tem a vantagem do primeiro duelo os times de Fluminense, Atlético Goianiense e São Paulo. Entre Flamengo e Athletico, entretanto, o empate sem gols deixou tudo aberto para ambos.

Confira os resultados e horários dos jogos das semifinais.

Fluminense x Fortaleza (Quarta-feira, 17/08 às 20h)

Jogo de ida: Fortaleza 0 x 1 Fluminense

Corinthians x Atlético GO (Quarta-feira, 17/08 às 21h30)

Jogo de ida: Atlético GO 2 x 0 Corinthians

Athletico PR x Flamengo (Quarta-feira, 17/08 às 21h30)

Jogo de ida: Flamengo 0 x 0 Athletico PR

América MG x São Paulo (Quinta-feira, 18/08 às 21h)

Jogo de ida: São Paulo 1 x 0 América MG

Qual é a premiação da final da Copa do Brasil 2022?

O campeão da Copa do Brasil leva R$60 milhões ao vencer a final da competição. O valor é entregue pela própria CBF ao fim da temporada. O número é de quatro milhões a mais do que no ano passado.

O vice-campeão leva para casa o valor de 25 milhões de reais como forma de recompensa por ter disputado a grande decisão.

Se o time começou no torneio desde a terceira fase, esse valor pode chegar em aproximadamente 7,6 milhões de reais. Mas se for o caso de ter estreado na primeira fase, como é o caso do Atlético Goianiense e São Paulo, então o time pode levar para casa muito mais visto que os competidores também ganham premiações.

