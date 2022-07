Jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022 terça-feira (12/07)

Quer saber quais são os jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022? Fique de olho torcedor! A competição está de volta nesta terça-feira, 12 de julho, com os confrontos de volta nas oitavas de final, prometendo muita rivalidade dentro de campo e promessa de bom futebol em todo o país. Acompanhe a programação e saiba onde assistir aos jogos de hoje.

+ Chaveamento da Copa do Brasil 2022: quartas de final e sorteio

Jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022

São dois os jogos de hoje pela Copa do Brasil, terça-feira em 12 de julho de 2022, com transmissão ao vivo pela televisão e também online.

As equipes de Athletico Paranaense e Bahia se enfrentam para definir quem avança até a próxima fase. No primeiro duelo, o time paranaense levou a melhor por 2 a 1, jogando na Arena Fonte Nova. Por isso, tem a vantagem no jogo desta terça-feira, precisando apenas de um empate. Já o elenco baiano tem de vencer por dois gols ou mais.

O embate só tem transmissão online, através do Amazon Prime Video.

Do outro lado, o Cruzeiro e o Fluminense também decidem quem avança para a próxima fase do torneio brasileiro de futebol. O elenco carioca saiu na frente ao vencer por 2 a 1, enquanto a Raposa decide em casa nesta terça, pronto para receber em peso a torcida azul no Mineirão.

O jogo do Cruzeiro e do Fluminense será transmitido no SporTV e Premiere com narração de Rogério Corrêa, comentários de Paulo Nunes e Henrique Fernandes, com PC Oliveira na Central do Apito.

Confira a seguir todos os jogos de hoje pela Copa do Brasil e as principais informações.

Athletico PR x Bahia – Jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022

Data: Terça-feira, 12/07/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Amazon Prime Video

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Cruzeiro x Fluminense – Jogos de hoje pela Copa do Brasil 2022

Data: Terça-feira, 12/07/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Quando vai ser o sorteio das quartas da Copa do Brasil 2022?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2022 ainda não tem data marcada. Assim que as oitavas acabarem, a CBF deve definir o local, horário e a data para a realização do sorteio.

É importante lembrar que não há restrições no sorteio das quartas, assim como a fase anterior. As oito equipes serão colocadas dentro de bolinhas e depositadas em um mesmo pote, onde serão sorteados para se enfrentarem. Depois, o chaveamento será definido até a grande final e, por fim, a escolha dos mandos de campo.

Gol fora de casa não conta mais na competição. Por isso, as marcações possuem o mesmo valor para os times tanto dentro como fora da sua casa.