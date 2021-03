Juazeirense x Sport: onde assistir jogo da Copa do Brasil – 10/3/2021

O Sport faz sua estreia na Copa do Brasil 2021 nesta quarta-feira (10), diante do Juazeirense. Pela primeira rodada da competição nacional, as equipes se enfrentam no Estádio Adauto Moraes, Juazeiro, na Bahia, então às 19h15 (horário de Brasília). Ademais, saiba onde assistir ao vivo o jogo entre Juazeirense e Sport.

Jogando fora de casa, os pernambucanos precisam apenas do empate para avançarem no torneio. Isso porque, assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, o Sport tem a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil.

Como assistir ao vivo Juazeirense e Sport?

Onde assistir Juazeirese x Sport – SporTV

O confronto entre as equipes, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o SporTV transmite o jogo com exclusividade para todo o país, a partir das 19h15.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Como os clubes chegam para o jogo?

Precisando da vitória para seguir à segunda fase da Copa do Brasil, a equipe baiana joga em casa. No entanto, para o confronto, o clube tem dúvida na escalação. Nino Guerreiro torceu o tornozelo no último jogo e por isso pode ser desfalque.

Já o Leão, por conta do calendário apertado, tem poupado alguns atletas enquanto outros estão de férias. No entanto, em busca da vaga, o clube vai com sua força máxima para o confronto. Jogando fora de casa, o empate serve então para o Sport continuar na Copa do Brasil.

Qual a provável escalação de Juazeirense e Sport?

Provável escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça; Carlinhos, Dedé, Wendell, Daniel; Waguinho, Patrik, Clebson, Elcarlos, Kesley e Nino Guerreiro.

Provável escalação do Sport: Luan Poli; Patric, Rafael Thyere, Adryelson, Júnior Tavares; Marcão, Ronaldi Henrique, Thiago Neves, Gustavo, Dalberto e Mikael.