Veja onde assistir aos jogos da Fase 2 da pré-libertadores 2021

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (8), os horários e onde assistir as partidas da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América 2021. No entanto, o Brasil conta com apenas dois representantes nesta etapa: Santos e Grêmio. Enquanto o Peixe entra em campo na terça-feira (9), o Tricolor joga na quarta (10), ambos pelas partidas de ida.

Vice-campeão da Copa do Brasil, o Tricolor perdeu a chance de garantir sua vaga direta para a Libertadores. Em sexto no Brasileirão, a esperança dos gaúchos era o título no torneio nacional, que garantiria o clube direto na fase de grupos. No entanto, com o segundo lugar, a equipe de Renato Gaúcho terá que passar pela fase pré.

Assim como o Imortal, o Peixe também disputará a fase preliminar da Libertadores. O Santos tinha a oportunidade de garantir a vaga direta com o título na edição de 2020 do torneio continental. No entanto, a derrota para o Palmeiras na final e o oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, fizeram o time santista ter que jogar a etapa pré da competição.

Santos x Deportivo Lara – 19h15 – terça

Onde assistir Santos x Deportivo Lara pela Libertadores 2021 – FOX Sports

O Santos será a primeira equipe brasileira a entrar em campo na Copa Libertadores de 2021. O Peixe faz sua estreia no torneio nesta terça-feira (9), na partida de ida da então fase 2 da etapa preliminar. A equipe de Ariel Holan joga contra o Deportivo Lara, às 19h15, no Estádio Urbano Caldeira, popularmente conhecido como Vila Belmiro, em Santos.

Logo depois da primeira partida, as equipes voltam a se enfrentar no dia 16, mas na Venezuela, no Estádio Olímpico de la Universidad Central.

Grêmio x Ayacucho – 21h30 – quarta

Onde assistir Grêmio x Ayacucho pela Libertadores 2021– SBT e CONMEBOL TV

O Tricolor Gaúcho entra em campo pela Libertadores, nesta quarta-feira (10). A equipe de Renato Portaluppi terá o Ayacucho, do Peru, pela fase 2 da etapa preliminar do torneio continental. A primeira partida será na Arena, em Porto Alegre, às 21h30. Já a volta, está marcada para o dia 16, no mesmo horário, mas no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.

🔥🏆 É semana de Fase 2 na CONMEBOL #Libertadores, com as estreias dos brasileiros @SantosFC e @Gremio! 🇧🇷📺 Veja onde assistir aos 8⃣ jogos de ida.@AmstelBrasil #GloriaEterna pic.twitter.com/W8nnVlgsky — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 8, 2021

Quando inicia a fase de grupos da Libertadores 2021?

Logo depois da conclusão dos jogos de ida e volta da fase 2 da pré-libertadores, os oito classificados participam da fase 3, marcada para os dias 7 e 14 de abril. Deste montante de equipes, quatro avançam para a fase de grupos, que terá o sorteio realizado no dia 16 do mês que vem. A partir do dia 21, iniciam os jogos dos grupos, com o mata-mata marcado para começar em 14 de julho.

