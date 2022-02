Lagarto x Figueirense: onde assistir e horário da Copa do Brasil hoje 22/02

Lagarto x Figueirense se enfrentam nesta terça-feira, 22/02, no Estádio Barretão, em Lagarto, pelo jogo da primeira fase na Copa do Brasil, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). Onde vai passar o jogo de hoje na TV e online o torcedor confere logo abaixo.

Onde vai passar Lagarto x Figueirense hoje

O jogo do Lagarto e Figueirense hoje vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A emissora da Rede Globo só está disponível em operadoras de TV fechada. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada entre R$49,90 até R$89,90.

Dados: 22/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Local: Estádio Barretão, em Lagarto

Transmissão: SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Lagarto entra em campo nesta terça-feira depois de empatar com o Atlético Gloriense pelo Campeonato Sergipano. Na competição estadual, aparece em segundo lugar no grupo B com 10 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou uma e perdeu também uma.

Enquanto isso, o Figueirense entra em campo depois de vencer o Juventus no fim de semana pelo Campeonato Catarinense. Na tabela de classificação, está em sexto lugar com 11 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Escalação do Lagarto e Figueirense

Lagarto: Thiago; Márcio, Cristiano, Ítallo, Guilherme; Zé Wilson, Willian, Juliano; Duarte, Tiquinho, Luan

Figueirense: Rodolfo Castro; Maurício, Luís Fernando, Muriel, Zé Mario; Uesley, Oberdan, Kauê; Luis Gustavo, Andrew, Índio

Jogos da Copa do Brasil na primeira fase

Ao longo da semana e também da próxima, quarenta jogos serão realizados pela primeira fase da Copa do Brasil, a maior competição de futebol no país.

Terça-feira (22/02):

URT x Avaí

Lagarto x Figueirense

Cascavel-PR x Ponte Preta

Quarta-feira (23/02):

Azuriz x Botafogo-SP

Atlético-BA x CSA

ASA x Cuiabá

Humaitá x Brasiliense

Sergipe x Cruzeiro

Tuntum-MA x Volta Redonda

Tocantinópolis x Náutico

Salgueiro x Santos

Gloria de Vacaria-RS x Brasil de Pelotas

Quinta-feira (24/02):

Bahia de Feira x Coritiba

Nova Iguaçu x Criciúma

Campinense x São Paulo

Fluminense-PI x Oeste

São Raimundo x Manaus

Terça-feira (01/03):

Moto Club x Chapecoense

Icasa x Tombense

Pouso Alegre x Paraná

Mirassol x Grêmio

Maricá x Guarani

Sousa x Goiás

Quarta-feira (02/03):

Ceilândia-DF x Londrina

Porto Velho-RO x Juventude

Real Noroeste x Operário-PR

Ferroviária x Vasco

Grêmio Anápolis x Juazeirense

Trem-AP x Paysandu

São Raimundo-RR x Ceará

Tuna Luso x Grêmio Novorizontino

Costa Rica-MS x ABC

Altos x Sport

Rio Branco x Vila Nova

Portuguesa-RJ x CRB

Operário-MT x Sampaio Corrêa

Quinta-feira (03/03):

União Esporte Clube x Atlético-GO

Nova Venécia x Ferroviário

Globo-RN x Internacional

Castanhal x Vitória

Acompanhe como foi o treino do time do Figueirense para o jogo de hoje.

