Times brasileiros na Libertadores 2022 disputam fase preliminar

A segunda fase da Pré-Libertadores vai começar na próxima terça-feira, 22 de fevereiro, com oito confrontos seguindo o sistema ida e volta onde os vencedores avançam para a terceira e última rodada da fase preliminar da competição. Ao todo, dois brasileiros disputam a fase na Libertadores 2022, sendo eles América Mineiro e Fluminense. Confira as principais informações sobre as partidas, onde assistir e como funciona.

O que é a fase preliminar da Libertadores?

A fase preliminar da Libertadores abrange três rodadas: a primeira, segunda e a terceira fase. Na primeira, disputam apenas seis equipes de diferentes países da América do Sul que conquistaram a sua vaga através dos campeonatos nacionais.

Na segunda fase, os times brasileiros entram na disputa junto aos outros catorze classificados. Em sistema de ida e volta, disputam a classificação. Depois, na terceira, os oito sobreviventes jogam duas vezes onde os quatro vencedores avançam para a fase de grupos de maneira direta.

Todas as três fases, os confrontos e o chaveamento são definidas através de sorteio realizado pela própria Conmebol no início da temporada.

Quai são os times brasileiros na fase preliminar da Libertadores 2022?

Fluminense e América Mineiro são os dois times brasileiros na Pré-Libertadores em 2022. Ambas as equipes entram em campo na próxima terça e quarta-feira, 22 e 23 de fevereiro, pela segunda fase. Eles enfrentam no jogo de ida o Guarani (Paraguai) e Millionarios (Colômbia) respectivamente.

As equipes garantiram a classificação no ano passado depois que terminaram na 7º e 8º colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, isso aconteceu porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, abrindo mais uma vaga na tabela, e o Atlético Mineiro, campeão brasileiro, disputar a final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, também classificado para a Libertadores por vencer a Copa Sul-Americana.

Datas dos jogos da segunda fase com os times brasileiros na Libertadores 2022 a seguir

Terça-feira (22/02):

Millionarios x Fluminense

Estádio El Campín, cidade de Bogotá – 21h30 (horário de Brasília)

Quarta-feira (23/02):

América-MG x Guaraní

Estádio Independência, em Belo Horizonte – 19h15 (Horário de Brasília)

Terça-feira (01/03):

Fluminense x Millionarios

Estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro – 21h30 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (02/03):

Guaraní x América-MG

Estadio Defensores del Chaco, em Assunção – 19h15 (Horário de Brasília)

Quem os times brasileiros enfrentam na terceira fase?

O chaveamento da segunda e terceira fase da Pré-Libertadores já foi definido. Se o Fluminense passar, vai enfrentar o Atlético Nacional (Colômbia) ou Olimpia (Paraguai) na terceira fase.

Do outro lado, o América terá pela frente o Universitário (Peru) ou Barcelona de Guayaquil (Equador) se avançar através dos dois confrontos que tem.

A terceira fase da Libertadores também é disputada em jogos de ida e volta, ou seja, cada equipe tem o direito de jogar em sua casa e, depois, na do adversário. As datas dos confrontos ainda não

Quando começa a fase de grupos na Libertadores em 2022?

A fase de grupos da Libertadores começa somente depois do sorteio da fase de grupos, marcado para acontecer em 23 de março de 2022, quarta-feira, quando todos os times já estiverem com as suas vagas asseguradas na competição.

Na fase de grupos, os times brasileiros que já estão classificados são Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino e Athletico-PR.

A fase de grupos, por fim, está definida para começar em 6 de abril, seguindo até 25 de maio em seis rodadas. Depois, o mata-mata tem início em 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta) com as oitavas, as quartas em 3 de agosto e 10 de agosto e então as semifinais por 31 de agosto e 7 de setembro.

Onde assistir a Pré-Libertadores 2022?

O torcedor pode acompanhar os jogos do Fluminense e América-MG na fase preliminar da Libertadores através dos canais SBT, na TV aberta, e ESPN, em operadoras de TV fechada, além do streaming Star +.

Desde a temporada passada, o SBT é o principal detentor dos direitos de transmissão da Libertadores nos canais abertos no Brasil. A emissora transmite sempre às terças, no horário da noite, uma partida por rodada desde a fase preliminar até a final. O canal também retransmite a partida em seu site oficial (www.sbt.com.br) e pelo aplicativo SBT de maneira gratuita.

Outra opção é a emissora ESPN, disponíveis somente em TV’s por assinatura. A Rede Disney mantém grande o domínio da competição e transmite até dois jogos por rodada em seus canais. Basta entrar em contato com a sua operadora e obter os números.

Por fim, o Star +, serviço de streaming da Disney, também promove a transmissão dos jogos da Libertadores este ano. A plataforma de streaming pode ser assinada pelo site (www.starplus.com) pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

