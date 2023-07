Luan pode jogar a Copa do Brasil 2023 com o Grêmio?

Com uma recepção digna de rei, o jogador Luan está de volta ao Grêmio. Depois de um ano sem entrar em campo no Corinthians, o atleta está disposto a recomeçar a carreira e, quem sabe, ajudar o clube a conquistar títulos. Com o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, Luan pode jogar a competição?

Qual é a situação de Luan na Copa do Brasil com o Grêmio?

Luan está apto para jogar pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Como não entrou em campo pelo Corinthians na temporada, ele pode vestir a camisa do clube gaúcho e disputar a competição da CBF.

O regulamento prevê que o jogador não pode atuar em dois times no mesmo ano e na mesma competição, como é o caso de Artur. Vestindo a camisa do RB Bragantino ele enfrentou o Bahia de Santana, na primeira fase, e depois na segunda contra o Ypiranga, derrota por 3 a 1.

Como Artur já disputou a competição pelo Bragantino, ele não poderia jogar com o Palmeiras. No caso de Luan a situação é diferente porque ele não entrou em campo com o clube paulista em nenhuma ocasião, tornando-o livre para jogar a semifinal e quem sabe a final.

O Flamengo venceu o primeiro jogo da semifinal por 2 a 0, na Arena do Grêmio. A volta está marcada para 16 de agosto, quarta-feira, no Maracanã.

Grêmio 0 x 2 Flamengo - jogo de ida

Quarta-feira, 26/07

Arena do Grêmio

Flamengo x Grêmio - jogo de volta

Quarta-feira, 16/08 às 21h30

Estádio do Maracanã

Quando foi o último jogo de Luan?

O último jogo de Luan foi em 10 de novembro do ano passado, pelo Santos, no Brasileirão, em derrota para o Botafogo por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Pelo Corinthians, Luan não atua desde fevereiro de 2022, com 295 dias sem entrar em campo. Luan chegou a dar entrevistas para o Podcast do Denílson, ex-jogador, dizendo que pediu chances aos treinadores do Corinthians, mas que nunca entrou em campo.

Neste meio tempo, ele se envolveu em muitas polêmicas, como o caso em que apanhou de torcedores em um motel em julho. Em outro episódio, Luan foi gravado por outros clientes em um restaurante supostamente furando fila ao lado de amigos, causando revolta na internet.

Qual vai ser o salário do Luan no Grêmio?

O salário de Luan durante a segunda passagem pelo Grêmio vai ser de R$ 50 mil, sem previsão de bônus até o fim deste ano, de acordo com o jornalista Marco Souza, do portal GHZ. O clube vai discutir a possibilidade da cláusula de renovação automática, com a meta de participação de jogos.

No Corinthians, o salário de Luan era R$ 800 mil, uma grande diferença com o valor atual. No entanto, o jogador não deu resultados dentro de campo e, por isso, o time resolveu empresta-lo ao Santos, sem respostas positivas.

O time alvinegro teve a ideia de mantê-lo visível para que outros clubes quisessem compra-lo, tanto no Brasil ou em outros países. Sem jogar no Corinthians ou Santos, Luan ficou encostado e causou muitos problemas para o Timão.

