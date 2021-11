Quantas vezes o Grêmio caiu para a Série B do Brasileirão?

Três vezes campeão brasileiro, o Grêmio coleciona histórias e glórias. Porém, assim como todo grande elenco, também passou por momentos tristes em campo como o fato de ter sido rebaixado para a segunda divisão do Brasileiro por duas vezes. Em 2021, passa por um período complicado onde pode conhecer o seu terceiro rebaixamento. Confira quantas vezes o Grêmio caiu pra Série B e todos os anos.

Quantas vezes o Grêmio foi rebaixado para a Série B?

O Grêmio foi rebaixado para a Série B duas vezes na história, em 1991 e 2004. Agora, em 2021, se realmente terminar na parte de baixo da tabela, será o seu terceiro rebaixamento.

Em 1991 no Campeonato Brasileiro Série A, a campanha do time de Porto Alegre foi lamentável, contabilizando somente 12 pontos em dezenove rodadas, chegando a marca de três vitórias, seis empates e dez derrotas na 19ª posição. No ano seguinte, terminou em 9º na classificação final e garantiu o acesso de volta.

Depois, em 2004, o tricolor gaúcho conseguiu a façanha de terminar em último lugar na tabela com 39 pontos, um retrospecto superior ao do primeiro rebaixamento, mas ainda insuficiente para evitar que caísse de divisão. Foram nove vitórias, doze empates e vinte e cinco jogos perdidos por 46 partidas dentro e fora de casa. Em 2005, foi campeão e terminou de volta para a Série A em 2006.

Grêmio foi campeão da Série B em 2005

Em 2005 o Grêmio disputou a segunda divisão do Brasileiro com outros 22 times. Na primeira fase, conquistou 35 pontos e ao terminar na 4ª posição avançou para a rodada seguinte.

A segunda fase, em sistema de quadrangular, mostrava oito equipes divididas em dois grupos. O tricolor acabou em segundo lugar mas avançou para a fase final onde disputou com Santa Cruz, Náutico e Portuguesa. Por fim, entre os seis jogos que disputou na final, venceu três e empatou os outros três.

No último confronto da fase final, o Grêmio enfrentou o Náutico onde venceu por 1 a 0. Conhecido como “Batalha dos Aflitos”, o jogo de 26 de novembro de 2005, no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife, foi emoção do começo ao fim aos gremistas. Durante o primeiro e segundo tempo nada de gols, enquanto o elenco gaúcho perdeu quatro de seus jogadores por expulsões, Patrício, Domingos, Alejandro Escalona e Nunes.

Porém, nos acréscimos finais, Anderson deixou o banco, entrou em campo e tornou-se o salvador da pátria gresmista ao marcar o único gol que deu ao Grêmio o título e o acesso de volta para a Série A do Brasileiro.

Time do Grêmio em 2005: Galatto; Patrício, Domingos, Pereira, Alejandro Escalona; Nunes, Sandro Goiano, Marcelo Costa, Marcel; Ricardinho, Marcelo Lipatin

Assista momentos do jogo entre Grêmio e Naútico em 2005 que deu o título da Série B e o acesso de volta para a elite.

O Grêmio pode cair para Série B do Brasileiro em 2021?

Sim, o Grêmio está ameaçado na temporada 2021 e pode ser rebaixado pela terceira vez na história do futebol brasileiro. Depois de perder para o Internacional no clássico GreNal na 30ª rodada do Brasileiro, o elenco tricolor segue na zona de rebaixamento, 19ª posição, com 26 pontos conquistado por 29 jogos.

O tricolor possui 92.2% de chances de ser rebaixado para a Série B, de acordo com o estudo publicado no portal de estatísticas do Departamento de Matemática da UFMG.

Na temporada 2021, venceu cinco jogos, empatou outros cinco e perdeu dezessete. No começo da temporada estava sob o comando de Tiago Nunes. Depois, Felipão assumiu na 11ª rodada até ser demitido na reta final. Por fim, na 27ª rodada o experiente Vagner Mancini, ex-Corinthians, garantiu lugar no comando do Imortal.

Contando com a 31ª rodada, faltam nove rodadas para o fim do Brasileirão ao Grêmio, contando com jogos atrasados e remarcados.

