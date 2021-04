Luverdense x RB Bragantino hoje [01-04]: como assistir ao vivo

Pela 2ª fase da Copa do Brasil, Luverdense e RB Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (1/4), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). A segunda fase do torneio nacional ocorre em jogo único, mas diferente da primeira etapa, não há vantagem do empate para o visitante. Caso o confronto termine em igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Como assistir ao vivo Luverdense e RB Bragantino ?

O canal SporTV, nos canais fechados, exibe o confronto entre Luverdense e RB Bragantino ao vivo, a partir das 17h (horário de Brasília), desta quinta-feira, 1 de abril. No entanto, o confronto não terá exibição na televisão aberta.

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual a provável escalação do jogo?

Luverdense : Gabriel Felix, Leo Campos, Raphael, Kadu, Kazu, Alan Fabrício, Jean, Abuda, Isac, Wilian Marcilio e Leo Goteira.

: Gabriel Felix, Leo Campos, Raphael, Kadu, Kazu, Alan Fabrício, Jean, Abuda, Isac, Wilian Marcilio e Leo Goteira. RB Bragantino: Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo..

Onde e quando será Luverdense e RB Bragantino ?

Em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2021, o Luverdense recebe o RB Bragantino nesta quinta-feira, 1 de abril, às 17h (horário de Brasília) ou 16h (horário local). Com o mando de campo do Verdão do Norte, o confronto será realizado então no Estádio Municipal Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

Os mato-grossenses chegaram à segunda etapa do torneio nacional após empatarem em 1 a 1 com o Uberlândia na primeira fase. Em melhor posição no ranking da CBF do que os mineiros, a equipe de Lucas do Rio Verde jogou fora de casa, mas avançou por conta do critério do empate ao visitante.

Já o Massa Bruta teve o Mirassol pela frente, mas também jogou fora de casa. Em partida no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica (BA), devido à proibição de jogos no Estado de São Paulo, a equipe de Bragança Paulista venceu o Leão por 3 a 2, e então se garantiu na segunda fase.

O vencedor do confronto entre Luverdense e RB Bragantino, enfrenta na próxima fase quem passar então de Fortaleza e Ypiranga-RS.

