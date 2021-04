Recopa Sul-americana 2021: saiba o local, datas e premiação

Palmeiras e Defensa y Justicia decidem nesta temporada o título da Recopa Sul-americana 2021. Campeões da Libertadores e da Copa Sul-americana se enfrentam em jogo de ida e volta, com partidas na Argentina e no Brasil, nos dias 7 e 14 de abril. No entanto, a Conmebol anunciou que o jogo de mando de campo da equipe brasileira terá o local alterado. Saiba onde será, as datas e a premiação do torneio.

Onde será a Recopa Sul-americana 2021 ?

A disputa entre o campeão da Libertadores e da Copa Sul-americana é sempre decidida em jogos de ida e volta. A primeira partida está definida para ocorrer no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Buenos Aires, com o mando de campo do Defensa y Justicia. Entretanto, o jogo da volta no Brasil precisou ter o local alterado, pois com a incerteza de jogos em São Paulo, não há previsão se o Palmeiras poderá receber a equipe argentina no Allianz Parque.

Por isso, o novo local de escolha para jogo é o Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A equipe aproveitou que estará na capital para a disputa da Supercopa no dia 11, diante do Flamengo, e então mandará o segundo duelo da Recopa para o mesmo local.

Quais as datas da Recopa Sul-americana 2021?

A Conmebol definiu as datas para os jogos da Recopa Sul-americana. Palmeiras e Defensa y Justicia se enfrentam no dia 7 de abril no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Buenos Aires, mas às 21h (horário de Brasília). Já o jogo da volta será então no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h30 do dia 14 de abril.

Defensa y Justicia x Palmeiras (7/4) – Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, às 21h

Palmeiras x Defensa y Justicia (14/4) – Estádio Mané Garrincha, às 21h30

O que é a Recopa Sul-americana ?

A Recopa Sul-americana, ou Conmebol Recopa (nome oficial), é uma competição organizada pela Conmebol entre o campeão da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-americana. Sua primeira edição foi realizada em 1989, mas em 1998 o torneio deixou de ser disputado, retornando apenas em 2003.

Em suas 10 primeiras edições, a disputa ocorria entre o campeão da Libertadores e da Supercopa dos Campeões da Libertadores. No entanto após o término do segundo campeonato, a Recopa só retornou em 2003, com a criação da Copa Sul-americana.

Campeões da Recopa Sul-americana

Flamengo – 2020

River Plate – 2019

Grêmio – 2018

Atletico Nacional-COL – 2017

River Plate -2016

River Plate – 2015

Atlético-MG – 2014

Corinthians – 2013

Santos – 2012

Internacional – 2011

LDU – 2010

LDU – 2009

Boca Juniors – 2008

Internacional – 2007

Boca Juniors – 2006

Boca Juniors – 2005

Cienciano-PER – 2004

Olimpia-PAR – 2003

Cruzeiro – 1998

Vélez Sarsfield – 1997

Grêmio – 1996

Independiente-ARG – 1995

São Paulo – 1994

São Paulo – 1993

Colo Colo-CHI – 1992

Olimpia-PAR – 1991 (*)

Boca Juniors – 1990

Nacional-URU – 1989

*Em 1991, o Nacional venceu as duas competições, por isso não houve Recopa.

O Brasil é o país com maior número de títulos na competição: 11. Em seguida aparece a Argentina com nove, Equador e Paraguai com 2, e por fim, Colômbia, Chile, Peru e Uruguai com uma conquista cada.

Premiação da Recopa Sul-americana 2021

O vencedor da Recopa entre Palmeiras e Defensa y Justicia faturará o prêmio de US$ 1,25 milhão (R$ 6,5 milhões). Já o clube que ficar com o vice, embolsará então US$ 750 mil (R$ 4 milhões). Assim como em 2020, os valores das premiações são os mesmos.

