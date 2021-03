Madureira x Paysandu – 10/3/2021: onde assistir jogo da Copa do Brasil

Madureira e Paysandu estreiam na Copa do Brasil 2021, nesta quarta-feira (10), em partida válida pela primeira fase da competição. A equipe carioca joga em casa, no Estádio Conselheiro Galvão, às 15h30, mas precisa da vitória para seguir no torneio. Já a equipe paraense, com um empate se garante na segunda fase da competição.

Isso porque, assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, o Paysandu joga fora de casa, mas tem a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil.

Madureira x Paysandu: como assistir ao vivo?

Onde assistir Madureira e Paysandu: SporTV

O confronto entre as equipes, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o SporTV transmite o jogo com exclusividade para todo o país, a partir das 15h30.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

- PUBLICIDADE -

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Como Madureira e Paysandu chegam para o jogo?

Disputando o Campeonato Carioca, o Madureira chega para o confronto com então dois jogos disputados nesta temporada. Pelo Estadual, a equipe empatou os dois confrontos: com Volta Redonda e, por fim, com o Nova Iguaçu. Jogando em casa, o clube precisará da vitória para seguir no torneio.

Já o Paysandu disputa o Campeonato Paraense, e assim como os cariocas, realizo apenas dois jogos nesta temporada. No primeiro jogo, empatou com o Castanhal em 1 a 1, mas venceu o segundo confronto diante do Paragominas, por 2 a 0.

Jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira (10)

Gama x Ponte Preta – 15h30

Madureira x Paysandu – 15h30

4 de julho x Confiança – 16h

Rio Branco x Sampaio Corrêa – 18h

Cianorte x Paraná – 18h

Juazeirense x Sport – 19h15

Motoclub x Botafogo – 21h30

+ Veja onde assistir aos jogos da Fase 2 da pré-libertadores 2021