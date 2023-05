Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Foto: Reprodução Alexandre Loureiro/CBF

Mandos de Campo das oitavas de final Copa do Brasil 2023

Copa do Brasil

Em sorteio realizado na tarde de terça-feira, 02 de maio, a CBF definiu todos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil na temporada 2023. A etapa é disputada em ida e volta, onde em caso de empate a disputa de pênaltis define quem segue. Veja a tabela e os mandos de campo.

Tabela de jogos da oitavas de final da Copa do Brasil 2023

Confira todos os jogos das oitavas de final:

Internacional x América MG

São Paulo x Sport

Athletico PR x Botafogo

x Botafogo Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

Fortaleza x Palmeiras

Corinthians x Atlético MG

x Grêmio x Cruzeiro

Disputado em duas mãos, os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão agendados para as semanas de 17 de maio, ida, e em 31 do mesmo mês, a volta.

A CBF irá divulgar a tabela completa com todos os dias e horários dos confrontos assim que o sorteio terminar. O sorteio de mando de campo é realizado para evitar problemas de logísticas, isto é, que times do mesmo estado joguem no mesmo dia.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis define quem avança para a etapa seguinte.

Mandos de campo nas oitavas oitavas de final da Copa do Brasil

Assim que os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos, a CBF realizou também o sorteio do mando de campo de cada um dos jogos. O principal objetivo é evitar que equipes da mesma cidade joguem no mesmo dia por questões de logísticas e segurança.

Mando de Campo: América MG, Sport, Athletico PR, Fluminense, Santos, Palmeiras, Atlético MG, Corinthians e Grêmio

Premiação das oitavas para as quartas de final

Os times que avançarem das oitavas para as quartas de final vão faturar R$ 4,3 milhões. Cada vez que um clube avança de uma fase para outra ele ganha uma premiação em dinheiro da CBF.

Da terceira fase para as oitavas de final, o valor foi de R$ 3,3 milhões.

O campeão do torneio vai faturar R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões. Este ano, a premiação subiu para o total de R$ 420 milhões, desde a primeira fase até a final. É válido ressaltar que os times que começam a jogar na primeira fase garantem muito mais do que os que estreiam na terceira.

