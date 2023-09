Memes do Flamengo da derrota para o São Paulo na Copa do Brasil

Memes do Flamengo da derrota para o São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo é campeão da Copa do Brasil 2023 poe 2 x 1, em final realizada no Morumbi neste domingo, 24 de setembro. A frustração dos torcedores com o rubro-negro ganhou as redes sociais, já que o clube tem somado derrotas desde o comando de Sampaoli.

Melhores memes do Flamengo

As redes sociais neste domingo estão tomadas por memes, então separamos os mais populares:

O FLAMENGO DEMITIU ESSE CARA E EM MENOS DE 1 ANO FOI VICE PRA ELE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hTodaKAd6u — Sincerão (@oficialsincerao) September 24, 2023

VAI TOMAR NO CU FLAMENGO SKSKSKSKSKKSKS pic.twitter.com/bFChfTxqhe — o fraga 🇳🇱 (@tricolindao) September 24, 2023

Santanas trabalha duro, mas DEUS TRABALHA 10 VEZES MAIS FORTE VAI TOMAR NO CU FLAMENGO 🖕🏻 pic.twitter.com/QkaHQajNHA — lív (@hyugarosie) September 24, 2023

🔴 Pôster Flamengo Campeão da Copa do Brasil

💵 7,53

🔗 https://t.co/pCO1B4LSNK pic.twitter.com/8CkcZ1gBuw — xet das promoções (@xetdaspromocoes) September 24, 2023

Flamengo perdido em campo Sampaoli: pic.twitter.com/la0Wni7tQM — Gustavo Machado (@gustavomachadog) September 24, 2023

O Flamengo 2023 se superou kkkkkkkkkkkkkkk Vice da Supercopa

Vice na Recopa

3° lugar no Mundial

Vice no Carioca

Eliminado nas oitavas da Libertadores

Vice da Copa do Brasil pic.twitter.com/lZyPLNq6Wm — PES MIL GRAU (@Pesgrau) September 24, 2023

- ❌ Dorival demitido do Flamengo em 2022 perdemos mundial ❌

perdemos carioca ❌

perdemos super copa ❌

perdemos libertadores ❌

perdemos copa do brasil ❌

perdemos brasileirão ❌ Dorival no são Paulo em 2023 campeão da copa do brasil em cima do próprio Flamengo ✔️ parabéns… pic.twitter.com/IaYOxCkJ9U — 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒊𝒂 ❤️🖤 (@DGcorreiaPeres) September 24, 2023

Foi fácil fácil ser campeão encima do flamengo

(Quase tive 5 ataques cardíaco) pic.twitter.com/ImEc6jeVUG — Sr Jown (@SrJown) September 24, 2023