Resultado da final da Copa do Brasil: São Paulo é campeão pela 1ª vez

São Paulo e Flamengo disputaram a final da Copa do Brasil neste domingo, 24 de setembro, no Morumbi

Pela primeira vez na história, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil! Com o Morumbi lotado, o Tricolor fez bonito com o apoio da torcida para vencer o Flamengo por 1 a 1 (2x1 no agregado) na tarde deste domingo, 24 de setembro, na final da Copa do Brasil. Confira como foi a conquista e os detalhes da decisão.

Placar da final da Copa do Brasil 2023

Estádio do Morumbi lotado e muito sol na tarde de domingo. Os torcedores do São Paulo não se desanimaram com o calor, enquanto flamenguistas viajaram do Rio para a capital paulista para marcar presença. Além do tempo, o clima dentro de campo também foi quente.

Digno de Copa do Brasil, o segundo duelo da final trouxe bom futebol para quem prestigiou tanto no estádio como em casa, pela televisão.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA COPA DO BRASIL

O Flamengo começou melhor o primeiro tempo na final da Copa do Brasil. Com menos de um minuto, a efetiva jogada de Gerson colocou Pedro na área do São Paulo que, sem ângulo, viu o goleiro Rafael afastar o perigo em boa defesa.

Clima pegado, final acirrada. O Flamengo buscou subir, pressionar e marcar em cima os adversários em todos os momentos já que precisava da virada para colocar a mão na taça. A presença de Arrascaeta no meio de campo, depois de ficar fora no primeiro jogo, deu outra cara para o elenco carioca.

O São Paulo perdeu Arboleda com 6 minutos após o zagueiro sentir dores na coxa esquerda. Diego Costa o substituiu, enquanto o equatoriano foi avistado chorando no banco de reservas durante toda a partida. A final seguiu com a superioridade do Flamengo e pouco do São Paulo em campo.

Gerson assustou a defesa tricolor aos 18, com defesa de Rafael. Aos 25, a pausa técnica para os jogadores se refrescarem deu outra cara para a partida, com o anfitrião conseguindo se impor. Calleri mandou de cabeça para Rossi, Lucas tentou de voleio aos 37 e Alisson acertou em cheio para Calleri que não conseguiu completar.

O finalzinho do primeiro tempo foi pegado. Pedro mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro do São Paulo, até que Bruno Henrique, livre, acerta em cheio as redes aos 43 do relógio. O time visitante cresceu, tentou o segundo novamente com o atacante, mas a zaga tirou.

Assista ao gol do Flamengo.

Já nos acréscimos, Rodrigo Nestor deixou tudo igual em uma bomba fora da área, para levar os torcedores do Morumbi à loucura. Tudo igual ao fim do primeiro tempo, com os atletas seguindo ao vestiário.

Confia o gol do empate.

O gol de Nestor, que empatou o jogo! São Paulo 1️⃣ x 1️⃣ Flamengo #MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/aNmWf0ZtNx — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 24, 2023

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA COPA DO BRASIL

Comparado ao primeiro, o segundo tempo não teve grandes emoções. Precisando de dois gols, o Flamengo foi para o tudo ou nada e até começou bem com Fabrício Bruno mandando a bola perto da trave direita do São Paulo, somando a posse de bola.

O São Paulo se absteve, se guardou na defesa enquanto o Flamengo jogou melhor até os 20 minutos. Com Pedro de cabeça, a bola vai por cima do gol são paulino. Dorival Junior decidiu trocar alguns jogadores para dar mais volume e fazer o Flamengo cansar mais rápido, buscando segurar o placar.

Léo Pereira teve boa chance aos 23 minutos, mas foi travado pela zaga. O jogo não mudou até a pausa técnica aos 26 minutos, com o São Paulo mais recuado e com dificuldades para sair jogando e o Flamengo pronto para atacar com Gabigol em campo.

Luiz Araújo e Pulgar tiveram boas chances de ampliar o resultado, mas falharam em suas tentativas. Luciano, aos 48, mandou na rede pelo lado de fora. No finalzinho da final, Ayrton Lucas até teve tempo de esquentar a partida, mas não obteve sucesso.

O Flamengo foi para cima e não deixou de atacar nos acréscimos. Com mais dois minutos, era a hora do elenco carioca sonhar com o pentacampeão, mas o São Paulo conseguiu segurar muito bem. Ainda sobrou tempo para Gabriel Neves, do Tricolor, ser expulso.

Valor do premio da Copa do Brasil 2023

O campeão da Copa do Brasil vai faturar R$ 70 milhões, o maior prêmio em dinheiro da história da competição de futebol brasileiro. O segundo lugar fica com R$ 30 milhões, valor entregue pela CBF como forma de recompensa por todo o esforço dentro de campo.

Tanto Flamengo como São Paulo deram início a jornada na Copa do Brasil durante a terceira fase, portanto o campeão somará R$ 88,7 milhões para o seu cofre enquanto o segundo lugar vai levar R$ 48,7 milhões. A premiação pode ser utilizada para ajudar o clube a quitar dívidas, contratações e até melhorias no estádio.

Todas as fases da Copa do Brasil são eliminatórias, ou seja, quem perde está fora. Em cada nova etapa que o elenco avança ele soma um novo valor em dinheiro, entregue pela CBF, conhecida como a competição mais democrática do país.

Na temporada passada, o Flamengo ganhou R$ 60 milhões, aumento de 10 milhões, enquanto o Corinthians ficou com R$ 25 milhões, melhoria de 5 milhões para o vice-campeão.

Público da final da Copa do Brasil

Com o Morumbi lotado, o público foi de 63.077 pagantes, com a renda bruta: R$ 24.520.800,00, números divulgados pela assessoria do São Paulo.

Este ano, a Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, na Arena Mané Garrincha, em São Paulo, deu o total de 67 mil torcedores, uma das maiores da temporada no futebol brasileiro. Já o jogo entre Flamengo e Independiente del Valle na Libertadores, Fluminense na Copa do Brasil e Vasco no Brasileirão as arquibancadas lotaram com mais de 64 mil torcedores, segundo o jornal Lance.

A capacidade do Morumbi é de 66 mil torcedores, ou seja, o estádio estava com lotação máxima para a segunda final da Copa do Brasil em 2023.

Time do São Paulo em 2023

Sob o comando de Dorival Júnior, o São Paulo levanta a sua primeira taça da Copa do Brasil na história. A conquista, entretanto, não seria possível sem o grande elenco de jogadores que entrou em campo em todas as partidas.

O resultado foi satisfatório, e agora a taça segue para o CT da Barra Funda para ficar em exposição. Este é o primeiro título do treinador no comando do São Paulo.

Confira o elenco profissional completo do São Paulo, campeão da Copa do Brasil em 2023.

GOLEIROS: Felipe Alves, Jandrei, Leandro, Rafael e Young

LATERAIS: Igor Vinícius, Rafinha, João Moreira, Raí Ramos, Nathan, Wellington, Caio Paulista e Patryck Lanza

ZAGUEIROS:Ferraresi, Diego Costa, Arboleda, Alan Franco, Beraldo, Ythallo, e Matheus Belém

MEIAS: Luan, Rodrigo Nestor, Mendéz, Pablo Maia, Felipe, Galoppo, Michel Araújo, Rodriguinho, James Rodríguez, Wellington Rato, Talles Costa e Pedro

ATACANTES: Lucas Moura, Calleri, David Luciano, Alexandre Pato, Alisson, Juan, Marcos Paulo, Caio Matheus e Erison

