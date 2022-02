Nova Iguaçu x Criciúma: onde assistir na TV, horário e escalações – 24/02

Nova Iguaçu x Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, às 15h30 (Horário de Brasília) pela primeira fase da Copa do Brasil. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Nova Iguaçu x Criciúma

O jogo do Nova Iguaçu x Criciúma hoje vai passar no canal SporTV, e no pay-per-view Premiere, a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

O canal do SporTV só está disponível em operadoras de TV paga. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Data: 24/02/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

Local: Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, no Rio

Transmissão: SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O time do Nova Iguaçu aparece em décimo primeiro lugar no Campeonato Carioca com 5 pontos, ou seja, contabiliza uma vitória apenas, dois empates e cinco derrotas em toda a temporada até aqui. Por isso, o grupo espera fazer bonito nesta quinta-feira estreando no torneio brasileiro de clubes.

O Criciúma não disputa o Campeonato Catarinense porque caiu de divisão na temporada passada e, por isso, só disputou amistosos até o momento. O elenco foi bem no final do ano depois de conquistar o acesso de volta para a Série B, esperando dar o primeiro passo de maneira positiva também nesta quinta.

Escalação de Nova Iguaçu e Criciúma

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje.

Nova Iguaçu: Diego Cerqueira; Leó, Gabriel Pinheiro, Nathan; Carlinhos, Gabriel Santana, Abuda, Gabriel Luiz, Rodrigo Andrade, Dedé; João Pedro

Criciúma:

Reveja um dos últimos jogos do Nova Iguaçu.

