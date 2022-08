Confira onde assistir o jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Para avançar até a semifinal, o Corinthians precisa vencer o Atlético Goianiense com 3 gols ou mais nesta quarta, 17 de agosto

Onde assistir ao jogo do Corinthians na TV pela Copa do Brasil, 17/08

Onde assistir ao jogo do Corinthians na TV pela Copa do Brasil, 17/08

Copa do Brasil

Em desvantagem após perder a primeira partidas das quartas de final, o Corinthians precisa vencer o jogo desta quarta-feira, 17 de agosto, contra o Atlético Goianiense se quiser se classificar na Copa do Brasil. Realizado na Neo Química Arena, na capita paulista, onde assistir ao jogo do Corinthians vai ser na TV Globo, a partir das 21h30, horário de Brasília.

+ Como assistir a Globo ao vivo pelo celular e de graça?

Onde assistir ao jogo do Corinthians x Atlético GO

O jogo do Corinthians na Copa do Brasil vai passar na Globo, SporTV 2 e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Diretamente da Neo Química Arena na quarta-feira, 17 de agosto, a partida entre Corinthians e Atlético Goianiense contará com transmissão da TV Globo, pela TV aberta, aos estados de SP e GO, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Pela TV paga, o canal do SporTV 2 e o Premiere exibem a partida em todo o território nacional. Milton Leite vai comandar o microfone, enquanto Maurício Noriega, Richarlyson e Paulo César de Oliveira comentam.

Para o torcedor que não vai estar em casa no momento da partida, pode acompanhar através do celular pelo GloboPlay de graça. Basta acessar o site www.globoplay.globo.com, entrar com o login e a senha da Conta Globo, totalmente gratuito, e clicar em “Agora na TV” para ver o jogo em tempo real.