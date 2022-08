Como assistir a Globo online de graça pelo celular em 2022

Com o avanço da tecnologia, hoje também é possível acompanhar a TV aberta através do celular. É o que a TV Globo faz, disponibilizando maneira gratuita toda a programação através de um clique na tela do smartphone ou até mesmo pelo tablet. Mas como assistir a Globo online e de graça? Descubra no texto a seguir para nunca mais perder nenhum episódio do seu programa favorito ou até futebol.

Como assistir a Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. É isso mesmo que você leu, as novelas que estão no ar pela emissora, o jornal local, os filmes e até mesmo o futebol podem ser assistidos em tempo real pela tela do celular em um simples clique e o melhor.

O aplicativo é um serviço pago. No entanto, a plataforma disponibiliza de graça a transmissão do canal ao vivo para todos os estados do Brasil. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet

Em seguida, basta clicar no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem (foto abaixo) pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.

