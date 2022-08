Onde assistir ao jogo do Flamengo na Copa do Brasil? Veja o canal

Depois do empate sem gols na primeira partida, o Flamengo volta a jogar as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 17 de agosto, para reverter o placar contra o Athletico PR. A partida vai começar às 21h30, horário de Brasília, e onde assistir ao jogo do Flamengo vai ser na TV Globo, para todo o Brasil de graça.

Jogo do Flamengo na Copa do Brasil

O jogo do Flamengo na quarta-feira tem transmissão da Globo, SporTV e Premiere, às 9 e meia da noite, horário de Brasília.

Para todos os estados do Brasil, menos SP e GO, a Globo transmite a partida diretamente da Arena da Baixada, com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores. De graça, é só sintonizar no canal ou afiliadas e curtir a decisão. O torcedor que é assinante da TV fechada tem os canais SporTV e Premiere como opção.

Para quem quer assistir pelo celular de graça (Android e iOS), basta acessar o aplicativo do Globo Play, clicar em “Agora na TV”, dar play e assistir o clássico. A plataforma também pode ser encontrada para tablet, smart TV e computador através do site globoplay.globo.com.

