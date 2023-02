Onde assistir ao vivo o sorteio da Copa do Brasil 2023 da primeira fase

A CBF realiza nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, o sorteio que define os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil na temporada do futebol. A sede da CBF, no Rio de Janeiro, vai receber o evento às 14h (Horário de Brasília). Oitenta equipes disputam a primeira fase, formando 40 jogos na primeira fase.

Todas as informações dos confrontos como horários, locais, datas e regulamentos serão divulgados após o sorteio.

Tem transmissão ao vivo do sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio da primeira fase na Copa do Brasil será transmitido na CBF TV às 14h, horário de Brasília.

A Confederação Brasileira de Futebol exibe de graça e ao vivo o sorteio nesta quarta-feira para todo o Brasil através do seu canal no Youtube e também no site oficial. Basta acessar a plataforma de vídeos, clicar na transmissão e assistir ao sorteio.

O torcedor não paga nada para assistir. Dá para sintonizar tanto pelo computador como no aplicativo do Youtube no celular, tablet e smartv.

Horário : 14h (Horário de Brasília)

: 14h (Horário de Brasília) Local : Rio de Janeiro, sede da CBF

: Rio de Janeiro, sede da CBF Onde assistir: CBF TV no Youtube

Como funciona o sorteio?

Oitenta clubes jogam a primeira fase da Copa do Brasil. O sorteio define os 40 confrontos da fase inicial da competição, assim como os mandantes da segunda fase.

Todos os clubes que participam do sorteio nesta quarta-feira na primeira fase são divididos em 8 potes de dez clubes cada, identificados de A até H. Para definir onde cada um vai ficar, a CBF segue as posições do Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2023.

Os dez times melhores ranqueados no ranking ficam no pote A, os outros dez seguintes no pote B e assim sucessivamente até se formar o pote H. A definição dos confrontos no sorteio será da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D x H.

Além de formar os jogos da primeira fase, o sorteio também define o chaveamento. Serão 20 chaves no diagrama dos confrontos onde os times vão se posicionar. Cada chave terá 2 grupos.

Na primeira fase, os duelos são em jogo único, onde o vencedor se classifica para a próxima fase. Em caso de empate, o time visitante tem a vantagem, ou seja, se classifica automaticamente.

No total, 92 equipes jogam a Copa do Brasil na temporada, mas doze só entram na terceira fase, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

Quando começa a Copa do Brasil em 2023?

Na tabela disponibilizada pelo site da CBF, duas datas ilustram o início da primeira fase da Copa do Brasil: quarta-feira, 22 de abril de 2023, e 1º de março, também na quarta-feira.

A entidade vai definir os jogos da primeira etapa da competição para depois confirmas os dias, horários e locais de cada um dos embates. No entanto, dá para ter uma ideia de quando o torneio vai começar no calendário do futebol brasileiro.

A segunda fase, por exemplo, deve ser em 8 de março, quarta-feira. Lembrando que os jogos são divididos em dois ou três jogos, em horários alternados.

