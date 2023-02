Com a derrota do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, torcedores relembraram vídeo de provocação para o Real Madrid

Após perder no Mundial, web resgata vídeo do Flamengo sobre o Real Madrid

Após conquistar o título da Libertadores em 2022, os jogadores do Flamengo provocaram o Real Madrid sobre o Mundial de Clubes. Com a derrota do Rubro-Negro para o Al Hilal na semifinal nesta terça-feira, 7 de fevereiro, o encontro não deve acontecer no torneio. A web aproveitou para relembrar o vídeo e tratou de brincar com o Flamengo.

Web relembra vídeo de provocação do Flamengo ao Real Madrid

Em 2022, o Flamengo derrotou o Athletico Paranaense em 1 x 0 na final da Libertadores com gol de Gabigol, em Guayaquil, no Equador. Para comemorar, os jogadores e a diretoria fizeram a festa nas ruas do Rio de Janeiro.

Entre as diversas provocações estava o Real Madrid. Como o campeão da Libertadores se classifica para o Mundial de Clubes, os jogadores puxaram o canto Isso porque os dois eram os favoritos a brigarem pelo título do Mundial da FIFA na decisão em fevereiro.

- "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar".

Porém, o Rubro-Negro foi eliminado na semifinal pelo Al Hilal. Com isso, torcedores relembraram o vídeo e viralizaram para provocarem os flamenguistas.

No vídeo publicado pela Fla TV no Youtube e também pelo zagueiro David Luiz, no Instagram, é possível ver o principal diretor do Flamengo, Marcos Braz, cantar o trecho sobre o Real Madrid.

Assista ao vídeo em que jogadores do Flamengo e Marcos Braz, diretor do clube, mandam recado para o Flamengo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportsCenter Brasil (@sportscenterbr)

Clube ainda pode jogar contra o Real Madrid?

O encontro entre Flamengo e Real Madrid ainda pode acontecer no Mundial de Clubes. Como perdeu para o Al Hilal na semifinal, o Rubro-Negro vai jogar a disputa pela medalha de bronze.

Enquanto isso, o Real Madrid enfrentará na quarta-feira, 8 de fevereiro, o Al Ahly, do Egito, na outra semifinal. Se o clube espanhol perder, aí sim o encontro entre Real Madrid e Flamengo vai acontecer no Mundial.

O Real, entretanto, é o favorito para chegar até a final.

A final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcados para sábado, 11 de fevereiro de 2023. O terceiro lugar começa ao meio dia e meio, horário de Brasília, enquanto a final às 16h.

