Tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022: confira os jogos e datas

Copa do Brasil

Através de sorteio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde de segunda-feira, 28, todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2022. Ao todo, 32 equipes vão disputar a etapa em duas mãos entre os dias 20 e 21 de abril, e quem vencer, segue para as oitavas de final e garante também o prêmio de R$ 3 milhões.

Os jogos da terceira fase são realizados em ida e volta, onde cada time joga em sua casa uma vez. Como a competição não tem o critério de gol fora de casa, em caso de empate nos dois jogos a disputa de pênaltis será realizada. Se cada time vencer um partida, aí o critério de saldo de gols será utilizado. Em caso de empate mais uma vez, aí as penalidades entram em ação.

Tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022

Confira a seguir a tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022 com os jogos.

RB Bragantino x Goiás

Atlético-GO x Cuiabá

Ceará x Tombense

Fluminense x Vila Nova-GO

Bahia x Azuriz

São Paulo x Juventude

Corinthians x Portuguesa-RJ

Botafogo x Ceilândia

Atlético-MG x Brasiliense

Fortaleza x Vitória-BA

Athletico-PR x Tocantinópolis

Palmeiras x Juazeirense-BA

América-MG x CSA

Cruzeiro x Remo

Flamengo x Altos-PI

Santos x Coritiba

Calendário da Copa do Brasil em 2022

Os trinta e dois clubes restantes na Copa do Brasil vão disputar a partir de abril a terceira fase do torneio. Depois, seguem para as oitavas, quartas, semifinal e por fim a tão sonhada decisão entre os dois finalistas.

3ª Fase: 20/04 e 21/04

4ª Fase: 11/05 e 12/05

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

