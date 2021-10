Onde assistir Atlético MG x Fortaleza ao vivo e horário do jogo hoje – 20/10

De olho em uma vaga na decisão da Copa do Brasil 2021, Atlético MG e Fortaleza fazem nesta quarta-feira, 20 de outubro, a partida de ida da semifinal do torneio. O primeiro embate ocorre na casa do Galo, o Estádio Mineirão, a partir das 21h30, com transmissão ao vivo. Saiba então onde assistir o jogo do Atlético MG x Fortaleza hoje.

Onde assistir Atlético MG x Fortaleza hoje?

O jogo do Atlético MG x Fortaleza hoje, 20/10, terá transmissão da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para as regiões de Minas Gerais e Ceará. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV2 ou Premiere, canal pay-per-view que exibe então as algumas partidas do campeonato.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Data: 20 de outubro 2021

Local: Estádio do Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Onde assistir Atlético MG x Fortaleza hoje ao vivo: Globo, SporTV2 e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético MG chega ao duelo vindo de derrota. Depois de ficar 17 partidas sem perde na temporada, o Galo foi surpreendido pelo Atlético GO na última rodada do Brasileirão. No entanto, o Galo segue em boa fase e na Copa do Brasil eliminou o Fluminense nas quartas.

Por outro lado, o Fortaleza também segue em boa fase na temporada, sendo uma das boas surpresas do Brasileirão. O Leão do Pici está na terceira posição do campeonato e pode também chegar a inédita final de Copa do Brasil. Na fase anterior, a equipe cearense eliminou o São Paulo, então algoz na temporada passada.

Qual a provável escalação do jogo?

De olho na vaga à final da Copa do Brasil 2021, os treinadores de Atlético MG x Fortaleza vão ao jogo de hoje com o que de melhor possuem no elenco. O triunfo no confronto de ida pode dar uma maior tranquilidade para a equipe vencedora na partida de volta, por isso, o jogo é de extrema importância. Veja abaixo as escalações:

Atlético MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Jair e Nacho Fernandez; Hulk e Keno.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Titi e Matheus Jussa; Pikachu, Ederson, Felipe e Lucas Crispim; Matheus Vargas; Robson e Wellington Paulista (Romarinho).

O torcedor pode assistir o jogo do Athletico e Flamengo ao vivo hoje, mas pela Globo, SporTV2 e Premiere.

LEIA TAMBÉM

+ Quais são os maiores campeões da Copa do Brasil?