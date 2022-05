Onde assistir Azuriz x Bahia ao vivo, horário e escalações hoje (10/05)

No jogo de ida, equipes não saíram do empate e, por isso, vão disputar a vaga nas oitavas da Copa do Brasil nesta terça-feira

Tem Copa do Brasil nesta terça-feira! As equipes de Azuriz e Bahia disputam o jogo de ida pela terceira fase a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no Paraná. Confira a seguir onde assistir Azuriz x Bahia ao vivo.

Sem gol fora de casa, quem vencer o jogo desta terça está classificado. Em caso de igualdade no placar a disputa de pênaltis vai acontecer.

Onde assistir Azuriz x Bahia ao vivo hoje?

O jogo entre Azuriz e Bahia hoje será transmitido ao vivo no Amazon Prime (Serviço de streaming), a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão na televisão, o jogo da Copa do Brasil nesta terça-feira vai passar apenas no streaming da Amazon Prime, ou seja, é necessário ser assinante para assistir ao vivo.

Para acompanhar, basta entrar no site (www.primevideo.com) ou pelo aplicativo, inserir o seu e-mail e senha e curtir como e onde quiser, seja pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Para tornar-se assinante, basta entrar no site e pelo valor de R$9,90 mensal.

Informações de Azuriz x Bahia hoje:

Data: 10/05/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no Paraná

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro

Onde assistir: Amazon Prime Video

Azuriz e Bahia na Copa do Brasil

No primeiro confronto da terceira fase, o time do Azuriz não conseguiu abrir o placar. Agora, jogando em casa nesta terça-feira, espera manter o bom desempenho e conquistar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil na temporada. O elenco também disputa a Série D do Brasileiro.

Enquanto isso, o time do Bahia é o grande favorito do confronto na terceira fase mesmo jogando fora de casa. O elenco vem de goleada em cima do Londrina, pela Série B, e por isso mantém a confiança dos jogadores lá em cima para a disputa que promete bom futebol.

Prováveis escalações de Azuriz x Bahia:

Escalação de Azuriz: Caio; Igor Bosel, Salazar, Vinícius, Jamerson; Fábio, Wenderson, Fabrício Oya, Edson Carioca; JP. Técnico: Fabiano Daitz

Escalação do Bahia: Douglas; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca, Daniel; Vitor, Raí e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira

Retrospecto de Azuriz x Bahia:

Bahia 0 x 0 Azuriz (Copa do Brasil)

