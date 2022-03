Onde assistir Ceará x Tuna Luso na Copa do Brasil e horário (15/3)

Ceará e Tuna Luso se enfrentam nesta terça-feira (15), pela segunda fase da Copa do Brasil na Arena Castelão, em Fortaleza. Com a bola rolando às 21h30, confira a seguir todos os detalhes da partida de hoje e onde assistir Ceará x Tuna Luso ao vivo.

Onde assistir Ceará x Tuna Luso

O jogo do Ceará x Tuna Luso hoje vai passar no streaming Amazon Prime Video, a partir das 21h30, horário de Brasília.

A plataforma de streaming pode ser assinada por apenas R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 pelo ano todo no site oficial (www.amazon.com.br) ou aplicativo disponível para Android e iOS. A opção para testar grátis por 30 dias também está disponível.

Onde vai passar o jogo do Ceará x Tuna Luso

Data: 15/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva

Local: Arena Castelão

TV: Sem transmissão

Streaming: Amazon Prime Video

Escalação de Ceará x Tuna Luso

O time do Ceará venceu o elenco do São Raimundo, de Roraima, na primeira fase da Copa do Brasil e por isso carimbou o seu passaporte para disputar a fase desta terça-feira. Enquanto isso, na Copa do Nordeste, o elenco venceu o CSA na última rodada e no Campeonato Cearense foi desclassificado pelo Iguatu.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richardson, Lucas Ribeiro, Lima; Vina, Mendoza e Cléber

Do outro lado, o Tuna Luso fez história depois de vencer o Grêmio Novorizontino, grupo que não faz uma boa temporada nem pelo estadual como também na competição. Agora, tem um grande desafio pela frente se quiser chegar até a terceira fase para marcar o seu nome na história e principalmente fazer a festa dos torcedores.

Para se classificar, tem que ganhar o jogo. No Campeonato Paraense, disputa as quartas contra o Bragantino-PA.

Escalação do Tuna Luso: Vitor; Michel, Charles, Lucão, Edinaldo; Caíque, Kauê, Araújo; Jayme, Fidélis, Paulo

Calendário de Ceará e Tuna Luso

Ambas as equipes volta a jogar em seus respectivos campeonatos estaduais após a competição desta terça-feira, pela Copa do Brasil.

Confira a seguir o calendário de cada um.

Ceará

Campinense x Ceará – Sábado, 19/03 às 17h45 (Copa do Nordeste)

Tuna Luso

Campeonato Paraense – Sem data definida

