Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo e horário Copa do Brasil (20/04)

Pela terceira fase da Copa do Brasil, o Coritiba recebe o Santos nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Dessa maneira, saiba onde assistir Coritiba x Santos ao vivo para não perder nenhum lance.

Este é o primeiro jogo da terceira fase, disputado em ida e volta, onde o gol fora de casa não é critério de desempate. Se houver igualdade, os pênaltis irão decidir quem avança.

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo?

O jogo do Coritiba e Santos hoje vai ser transmitido ao vivo no Amazon Prime (Streaming), a partir das 19h, no horário de Brasília.

O serviço de streaming é o único responsável pela transmissão da partida. A plataforma tem os direitos de transmissão e, com isso, tornou-se uma das principais opções para o torcedor que quer acompanhar a Copa do Brasil.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.amazon.com.br) ou aplicativo sob valores de R$ 9,90 no mês ou R$ 89,00 no ano, com opção para testar por 30 dias grátis.

Informações de Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo

Data: 20/04/2022

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir: Amazon Prime Video

+ Tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022: confira os jogos e datas

Coritiba e Santos na Copa do Brasil

O Coritiba vem de derrota para o Santos no fim de semana no Brasileirão. O time paranaense busca não apenas a revanche no jogo desta quarta-feira, mas acima de tudo quer sair na frente para não precisar passar por perrengues no jogo de volta e ganhar a classificação.

Do outro lado, o Santos tem confiança já que acumula 3 jogos sem perder, desde a Copa Sul-Americana até a estreia do Brasileirão. Jogando fora de casa, o grupo comandado por Fabián Bustos deverá estar completo para buscar a vantagem neste primeiro confronto.

A arbitragem é de Bruno Arleu de Araujo (FIFA).

Provável escalação do Coritiba x Santos

Escalação do Coritiba: Muralha, Guillermo, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Willian Farías, Andrey, Thonny Anderson, Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho

Escalação do Santos: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires, Willian Maranhão, Rodrigo Fernández, Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos e Jhojan

Últimos jogos Coritiba x Santos

Santos 2 x 1 Coritiba – 17/04/2022 – Brasileirão

Santos 2 x 0 Coritiba – 13/02/2021 – Brasileirão

Coritiba 1 x 2 Santos – 18/10/2020 – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como o último jogo entre os times.

