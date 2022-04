Onde assistir CSA x América MG e horário da Copa do Brasil (19/04)

Pela terceira fase da Copa do Brasil, CSA e América Mineiro se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Válido pelo primeiro jogo, confira todas as informações e saiba onde assistir CSA x América MG ao vivo.

O CSA vem de vitória contra o Atlético de Alagoinhas, enquanto o América estreia na competição.

Onde assistir CSA x América MG ao vivo?

O jogo do CSA e América MG hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

A partida nesta terça-feira poderá ser assistida no canal SporTV, disponível para todos os estados do Brasil em operadoras de TV paga. A narração será de Jaime Júnior e comentários de Cabral Neto, Henrique Fernandes e Sandro Meira Ricci.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Você pode acompanhar os jogos nos canais da TV por assinatura ou no aplicativo para celular, tablets e computador.

Assinantes GloboPlay também possuem o direito de acompanhar o Premiere. Porém, só é válido se o torcedor obter o canal no pacote.

Informações de onde assistir CSA x América MG

Data: 19/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Tabela da terceira fase da Copa do Brasil 2022: confira os jogos e datas

CSA e América na Copa do Brasil

O time do CSA concentra-se para a terceira fase na Copa do Brasil nesta terça para confronto inédito. Para chegar até aqui, o clube venceu o Atlético de Alagoinhas e Paysandu na primeira e segunda fase respectivamente. Agora, se quiser avançar até as oitavas de final da temporada, deverá lutar pela vantagem no jogo de hoje.

Do outro lado, o América celebra bom momento depois de se classificar pela primeira vez na Libertadores, além de mostrar um bom início no Brasileirão. O grupo também quer estrear com vitória na Copa do Brasil para abrir vantagem na terceira fase.

A arbitragem é de Leandro Pedro Vuaden.

Escalação do CSA x América MG

Escalação do CSA: Marcelo Carne, Anderson Martins, Werley, Lucão, Gabriel, Giva, Igor, Felipe Augusto, Marco Túlio, Lourenço e Rodrigo Rodrigues

Escalação do América MG: Jaílson, Eder, Iago Maidana, Patric, João Paulo, Juninho, Zé Ricardo, Everaldo, Alê, Felipe Azevedo e Paulinho

Último jogo de CSA x América MG

As equipes se enfrentam pela primeira vez nesta terça-feira. Por isso, o resultado deve surpreender os dois lados.

O CSA vem de empate com o Ituano na segunda rodada da Série B do Brasileiro. Já o América venceu o Juventude por 4 a 1 na segunda rodada do Brasileirão.

Confira no vídeo a seguir como a coletiva do técnico do Coelho.

