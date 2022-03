Onde assistir CSA x Paysandu ao vivo, horário e escalações (16/03)

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de março, pela Copa do Brasil

Copa do Brasil

Valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil em 2022, CSA e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com transmissão ao vivo, confira onde onde assistir CSA x Paysandu ao vivo.

Onde assistir CSA x Paysandu

O jogo entre CSA e Paysandu hoje vai passar ao vivo no streaming Amazon Prime, a partir das 21h30, horário de Brasília.

Onde assistir CSA x Paysandu hoje:

Data: 16/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

TV: Sem transmissão

Streaming: Amazon Prime Video

O elenco do CSA conseguiu se classificar para a fase desta quarta-feira depois de empatar com o Atlético de Alagoinhas na semana passada. Por estar melhor ranqueado na lista da CBF, o grupo carimbou o seu passaporte de primeira. Por isso, deve se esforçar para vencer o grande oponente que tem pela frente.

Enquanto isso, o Paynsadu entra em campo hoje após superar por 3 a 0 a equipe do Trem, mesmo fora de casa e tendo a vantagem para si. Por isso, tem a grande confiança ao seu lado no duelo desta fase da Copa do Brasil, colocando os seus melhores jogadores para enfrentar o CSA e assim ganhar o jogo.

Provável escalação do CSA: Marcelo Carné; Cedric, Wellington Nascimento, Werley, Ernandes; Geovane, Gabriel, Felipe Augusto; Marco Túlio, Lucas, Rodrigo Rodrigues

Provável escalação do Paysandu: Elias; Igor, Genílson, Marcão, João Paulo; Bileu, Mikael, José Aldo; Marcelo, Danrlei, Marlon

Confira o vídeo dos últimos jogos do CSA.

Tem prorrogação na Copa do Brasil em 2022?

A segunda fase da Copa do Brasil não tem prorrogação. Se o jogo terminar empatado, diferente da primeira fase, a partida seguirá para a disputa de pênaltis.

Além disso, o gol fora de casa também não serve como critério de desempate na competição. Por isso, qualquer marcação do time seja em casa ou fora servem o mesmo valor no jogo único.