Onde vai passar o jogo do Fortaleza x Vitória ao vivo e horário (20/04)

Nesta quarta-feira, as equipes de Fortaleza e Vitória disputam a partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil de 2022, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje.

O Fortaleza perdeu para o Inter no fim de semana, enquanto o Vitória foi derrotado pelo Floresta na Série C.

Onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje?

A partida do Fortaleza e Vitória hoje será transmitida no SporTV 2 e Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o SporTV 2 transmite a partida da Copa do Brasil nesta quarta-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Se você não é assinante, pode assistir através do Premiere, pay-per-view. A plataforma está disponível também em operadoras de TV, como também pode ser encontrada no site (www.ge.globo.com/premiere) pelos valores de R$49,90 ou R$89,90 com pacotes avulsos.

Assinante GloboPlay também tem direito a comprar pacotes que oferecem o Premiere.

Informações de onde vai passar o jogo do Fortaleza hoje

Data: 20/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: SporTV 2 e Premiere

Fortaleza e Vitória na Copa do Brasil

O Fortaleza estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira. No começo deste ano, o clube levantou a taça da Copa do Nordeste pela segunda vez, enquanto o início do time no Brasileirão e na Libertadores tem preocupado torcedores. Por isso, a partida de hoje é vista por Juan Pablo Vojvoda como a oportunidade de recuperar o favoritismo.

Enquanto isso, o Vitória também passa por crise dentro e fora dos gramados. No Campeonato Baiano, o clube sequer chegou até fase eliminatória, enquanto na Série C vem de duas derrotas. Na competição, venceu o Castanhal e Glória para chegar até aqui.

A arbitragem é de Savio Pereira Sampaio (FIFA).

Provável escalação de Fortaleza x Vitória

Escalação do Fortaleza: Max, Titi, Marcelo Benevenuto, Anthony Landázuri, Yago Pikachu, Felipe, Matheus Vargas, Welison, Juninho Capixaba, Robson e Moises

Escalação do Vitória: Lucas, Páscoa, Alemão, Mateus, Vicente, João Pedro, Jádson, Roberto, Luidy, Eduardo e Erik

Últimos jogos Fortaleza x Vitória

Vitória 0 x 0 Fortaleza – 25/01/2020 – Copa do Nordeste

Fortaleza 1 x 0 Vitória – 21/09/2003 – Brasileirão

Vitória 2 x 1 Fortaleza – 11/05/2003 – Brasileirão

Confira no vídeo o último jogo.

