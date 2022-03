Onde assistir Goiás x Criciúma, horário e escalação na Copa do Brasil

Goiás e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 21h30, jogando no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela segunda rodada da Copa do Brasil de 2022. A seguir, confira onde assistir ao jogo do Goiás x Criciúma hoje ao vivo.

Pela primeira fase, o Goías empatou com o Sousa, da Paraíba, mas, pela vantagem no Ranking de Clubes, classificou-se até a segunda rodada. Já o Criciúma avançou pelo mesmo critério após empatar com o Nova Iguaçu.

Onde assistir Goiás x Criciúma:

A partida entre Goiás e Criciúma vai ter transmissão ao vivo no canal SporTV e pay-per-view Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília).

O torcedor também pode acompanhar através do computador, pelo site do Premiere (www.premiere.globo.com) ou pelo aplicativo da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

Por ter vantagem no confronto da primeira fase, já que contava com uma posição superior a de seu rival no Ranking de Clubes da CBF, o Goiás garantiu a sua classificação na segunda fase da Copa do Brasil. O grupo empatou em 1 a 1 diante do Sousa. Agora, espera contar com o mesmo resultado para também carimbar o seu passaporte até a próxima rodada.

Enquanto isso, o Criciúma repetiu o feito do seu adversário pela primeira fase da Copa do Brasil. Dessa maneira, deve contar com os seus melhores jogadores do plantel, estando disponíveis, para levar para casa a vitória e assim a classificação. Por fim, o time de Santa Catarina vem de empate.

Veja também: Quando e onde assistir o sorteio quartas Champions League

Possíveis escalações de Goiás x Criciúma:

Nenhuma baixa nova foi detectada ao elenco da casa.

Provável Goiás: Tadeu; Maguinho, Da Silva, Caetano, Auremir; Vinícius, Nicolas, Elvis, Luan; Diego

Do outro lado, os visitantes não tem novas baixas no plantel.

Provável Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wellington Manzoli, Arilson; Marcelo Hermes, Rômulo, Tiago Marques; Renan Bressan, Fellipe Mateus

Jogos da Copa do Brasil hoje

Fechando a semana da Copa do Brasil na segunda fase, dois jogos serão realizados nesta quinta-feira.

Real Noroeste x Juventude – 19h

Goiás x Criciúma – 21h30