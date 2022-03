Sorteio da Champions League: quando vai ser, horário e como funciona

Estabelecidos os oito vencedores, a UEFA define através de sorteio todos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões em 2022, assim como o chaveamento até a semifinal, na próxima sexta-feira, 18 de março, em Nyon, sede da entidade na Suíça. Confira todos os detalhes do sorteio da Champions League, onde assistir e como funciona.

Quando é o sorteio da Champions League?

O sorteio das quartas de final da Champions League vai ser na sexta-feira, 18 de março de 2022, a partir das 08h (Horário de Brasília), em Nyon, na Suíça, onde fica a sede da entidade da UEFA.

Abrigando os oito vencedores das oitavas, o sorteio vai definir os quatro jogos das quartas e também o chaveamento até a semifinal, isto é, cada time vai saber qual será o caminho se quiser chegar até a grande final do torneio.

Como funciona o sorteio das quartas de final da Champions League?

Oito equipes participam do sorteio das quartas da Champions. Diferente das outras etapas, a etapa não tem restrições nos confrontos, ou seja, equipes do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo durante a primeira fase podem sim se enfrentar nas quartas de final.

O sorteio definirá todos os quatro jogos das quartas, além de escolher também por sorteio qual dos dois times vai decidir em casa, já que não existem critérios ligados nas fases anteriores.

Todas os times são colocados em um mesmo pote e, em ordem de saída, conhecem os seus adversários.

Quais equipes participam do sorteio da Champions League?

Seis equipes já estão classificadas para disputar o sorteio das quartas de final da Champions. São elas Bayern de Munique, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Liverpool e Manchester City.

Restam ainda dois confrontos, realizados na quarta-feira, 16 de março, entre quatro equipes de onde saem outros dois finalistas.

Trata-se dos duelos entre Chelsea e Lille de um lado, e Juventus contra o Villarreal no outro. Quem ganhar, junta-se aos demais sortudos.

Onde assistir o sorteio das quartas da Champions?

O torcedor pode acompanhar o sorteio das quartas de final através da TNT Sports, pelo canal da TNT, na próxima sexta-feira a partir das 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília.

Além disso, o HBO Max, serviço de streaming, também disponibiliza a transmissão do sorteio para os seus assinantes ao vivo. Por fim, a opção gratuita é o canal do SBT Sports, no Youtube, responsável pela emissora da TV aberta que também detém os direitos de transmissão.

Quando vai ser as quartas de final da Champions?

Os dois jogos das quartas de final serão realizados em abril, no começo e meio do mês, incluindo quatro datas no calendário. Com isso, resta saber qual data será entregue para qual confronto, já que é a própria UEFA quem definirá os confrontos.

A seguir, confira todas as datas da Champions.

Quartas de final

Primeiras mãos: 5 e 6 de abril

Segunda mão: 12 e 13 de abril

Semifinais

Primeiras mãos: 26 e 27 de abril

Segunda mão: 3 e 4 de maio

Final

Sábado, 28 de maio (Stade de France, Paris)