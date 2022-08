Onde assistir jogo do América MG x São Paulo hoje online ao vivo (18/8)

Com a vantagem após vencer o primeiro jogo das quartas, o São Paulo enfrenta o América Mineiro nesta quinta-feira, 18 de agosto, para lutar pela classificação na semifinal da Copa do Brasil. Com início às 21h, horário de Brasília, confira onde assistir jogo do América MG x São Paulo hoje online e pela TV.

O São Paulo só precisa de um empate para se classificar até a próxima fase da competição, enquanto o Coelho deve vencer com 2 gols ou mais na diferença. Em caso de novo empate no agregado, a disputa vai para pênaltis.

Como assistir jogo do América MG x São Paulo hoje online

O jogo do América MG e São Paulo hoje vai passar no SporTV, Premiere e Globo Play a partir das nove da noite, pelo horário de Brasília.

Para a alegria da torcida, o confronto da Copa do Brasil vai passar na TV! Pelos canais do SporTV e Premiere, disponíveis em todos os estados do país, torcedores poderão acompanhar os melhores lances. No entanto, só é possível assistir quem possui a assinatura em operadoras de TV.

O Premiere, no entanto, funciona como um pay-per-view, disponível por valor extra na mensalidade. Para obte-lo basta entrar em contato com a sua operadora ou, caso não tenha a TV paga, entrar no site www.premiere.globo.com e escolher qual pacote deseja, indo de R$59,90, até R$89,90 com adicional do Globo Play e canais da Rede Globo.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming da emissora. Assinantes podem acompanhar a partida através do computador, smart TV, tablet ou celular. Para aqueles torcedores que querem assinar a plataforma, aí basta acessar o site www.globoplay.globo.com e, pelo valor de R$ 24,90 por mês acompanhar toda a programação.

São Paulo x América MG último jogo

A primeira partida entre São Paulo e América Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil foi realizada em 28 de julho, no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

O confronto foi equilibrado no primeiro tempo. O São Paulo mostrou bom poder ofensivo enquanto o Coelho tentou segurar o empate. Aos 35 minutos, Luciano finalmente abriu o placar para o tricolor paulista. O rival não teve grande resposta ao gol.

No segundo tempo, o São Paulo até tentou buscar uma vantagem maior, mas esbarrou diversas vezes na defesa efetiva do Coelho. Por isso, mesmo com apenas um gol, fica dependendo de um empate simples.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos da primeira partida.

Provável escalação do jogo do São Paulo x América MG hoje

O único desfalque que o técnico Vagner Mancini tem é Benítez, que já jogou pelo próprio São Paulo na competição e por isso não pode entrar em campo.

Provável escalação do América MG: Matheus; Raúl Caceres, Iago Maidana, Éder, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Alê; Everaldo, Pedrinho e Henrique Almeida.

O técnico Rogério Ceni tem baixas importantes em seu plantel de jogadores. O goleiro Felipe Alves, Marcos Guilherme, Bustos e Ferrresi já jogaram a competição por outros times e por isso não podem entrar em campo hoje.

Já Arboleda segue em recuperação, enquanto Gabriel Neves cumpre suspensão.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Léo Pele, Miranda, Reinaldo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Igor Gomes; Patrick, Luciano e Calleri.

Próximo jogo do São Paulo e América MG:

Assim que as quartas de final terminarem, São Paulo e América voltam a jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, a primeira divisão.

O tricolor vem na 11ª posição com 29 pontos, somando seis vitórias, onze empates e cinco derrotas, aproveitamento de 43%. Já o América contabiliza 30 pontos e vem na 8ª posição, com nove vitórias, três empates e dez derrotas dentro e fora de casa.

AMÉRICA MG:

Athletico PR x América MG – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

América MG x Atlético MG – Domingo, 28/08 às 16h – Brasileirão

SÃO PAULO:

Santos x São Paulo – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

São Paulo x Fortaleza – Domingo, 28/08 às 16h – Brasileirão

