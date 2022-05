Onde assistir jogo do Athletico PR x Tocantinópolis hoje e horário (10/05)

No primeiro jogo, a equipe paranaense venceu por 5 a 2, precisando apenas de um empate para se classificar nas oitavas da Copa do Brasil

Valendo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense recebe o Tocantinópolis nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, para disputar a partida de volta na terceira fase da temporada. A seguir, saiba onde assistir o jogo do Athletico PR hoje.

Onde assistir o jogo do Athletico PR hoje?

O jogo entre Athletico PR e Tocantinópolis será transmitido ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil, o canal do SporTV é quem vai exibir ao vivo todas as emoções do confronto nesta terça-feira. Para assistir é necessário obter a emissora através de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, pay-per-view, disponível no formato de canais pela TV fechada ou então no aplicativo através do celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Assinante GloboPlay também pode acompanhar na plataforma se tiver o Premiere em seu pacote.

Informações do jogo Athletico PR x Tocantinópolis hoje:

Data: 10/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares

Onde assistir: SporTV e Premiere

+Quem é o jogador com mais assistências na história do futebol?

Athletico PR e Tocantinópolis na Copa do Brasil

No primeiro jogo da terceira fase, o Athletico goleou o adversário com cinco gols e, por isso, tem a vantagem de precisar apenas de um empate para se classificar até a próxima fase. Após a demissão de Fabio Carille, a Diretoria do Furacão optou por trazer Felipão, que assume o comando técnico do time nesta terça-feira, prometendo grandes mudanças no desempenho dos jogadores.

Do outro lado, o Tocantinópolis busca se reerguer na briga para conquistar a classificação na Copa do Brasil. O elenco conseguiu marcar dois gols, mas ainda deve fazer três para levar para os pênaltis e quatro para ganhar de maneira direta. Porém, deve torcer para o Furacão não marcar mais gols.

Escalações de Athletico PR x Tocantinópolis:

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Erick, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner; Bryan García, Hugo Moura, Canobbio, David Terans; Vitinho e Cirino. Técnico: Wesley Carvalho

Provável escalação do Tocantinópolis: Jefferson; Marcinho, Betão, Wanderson, Chico Bala; Pedro Dias, Tiago, Rômulo, Raí; Alan Maia e Jheimy. Técnico: Jairo Nascimento

Retrospecto Athletico PR x Tocantinópolis

Tocantinópolis 2 x 5 Athletico PR (Copa do Brasil 2022)

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.