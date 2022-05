Messi e Cristiano Ronaldo estão no top 5 jogadores com mais assistências na história do futebol. Foto: Pixabay/Reprodução

Quem é o jogador com mais assistências na história do futebol?

No futebol, costumamos enaltecer os principais artilheiros da temporada, os craques com mais gols na história. Mas, quem será o jogador com mais assistências na história do futebol? Afinal, não podemos esquecer que auxiliar passes para o gol pode definir uma partida, sendo muito importante para o time sair com a vitória.

Qual é o jogador com mais assistências na história do futebol até 2022

O jogador com mais assistências na história do futebol até 2022 é Messi. O título é atribuído ao argentino, que acumula 365 passes para gol.

1º – Lionel Messi

Apesar de ser argentino, Messi foi revelado na categoria de base da equipe do Barcelona, aos 17 anos, em outubro de 2004. Até 2021, quando deixou de vez a equipe catalã, o atacante já havia somado 778 partidas, 672 bolas na rede e 305 assistências com a camisa do time.

Hoje, o atacante joga na França, pelo Paris Saint-Germain. Pelo time, já anotou outras 11 assistências. Ou seja, somente em jogos de clubes (Barcelona + Paris Saint-Germain), o argentino já somou 316 assistências e 680 gols.

Quando contamos os jogos oficiais com a camisa da seleção argentina, Messi já computou 81 gols e 49 assistências em 160 partidas jogadas. O craque, de fato, lidera o ranking de mais assistências na história do futebol (365 ao todo) e se enquadra como um dos melhores do mundo.

2º – Thomas Müller:

O craque alemão ocupa o segundo lugar no ranking de jogadores com mais assistências na história do futebol. Müller, jogador do Bayern de Munique, apenas na temporada 2021/2022, soma 23 assistências ao gol e 12 tentos em 42 partidas jogadas.

Na apuração geral, o meia-atacante soma 268 gol e 246 assistências em jogos por clube, além de 43 gols e outras 40 assistências pela seleção alemã. Sendo assim, são, ao todo, 286 assistências em sua carreira.

3º – Luis Suárez:

O camisa 9 do Uruguai é quem fecha o pódio de jogador com mais assistências na história do futebol. Em sua carreira foram 277 assistências ao gol contabilizadas por clubes e pela seleção;

Atualmente, Suárez joga pelo Atlético Madrid e pela seleção uruguaia. O centroavante deve, em 2022, embarcar para a sua última Copa do Mundo. Pela Celeste, inclusive, já marcou 66 gols e deu 37 passes de assistência ao gol.

4º – Cristiano Ronaldo:

O ponta-esquerda português ocupa a quarta colocação no ranking de jogadores com mais assistências na história do futebol. Sua soma total é de 272 assistências, contando tanto jogos de clube quanto de seleção.

Apenas na atual temporada, Cristiano Ronaldo fez 21 gols e deu 3 assistências com a camisa do Manchester United. Em sua história de clubes, o centroavante acumula 695 gols e 231 assistências.

Já pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo soma 115 gols e 41 assistências. Em 2022, inclusive, o jogador vai para a sua 5ª copa seguida e poderá quebrar recordes. Aos 37 anos, o maior artilheiro de seleções pode conseguir o feito de ser o jogador mais velho da história das Copas a fazer gol na competição.

5º – Ángel Di María:

O quinto lugar da lista de jogadores com mais assistências na história do futebol também é da Argentina, com o ponta direita Di María. Em sua carreira, o jogador conseguiu marcar 176 gols e fazer 266 assistências.

Somente pela seleção argentina, Di María conseguiu o feito de 24 gols e 24 assistências. Soma-se ao montante ainda seu desempenho em jogos por clubes, onde marcou 152 gols e fez 242 assistências.

Quem é o jogador com mais assistências na história da Copa do Mundo?

Nos últimos anos, quem vem se destacado em número de assistências é o alemão Thomas Müller. O jogador agora soma seis passes ao gol em Copas do Mundo, entrando para a lista dos jogadores com mais assistências na história do Mundial.

No entanto, para acirrar a discussão de melhor jogador do mundo, os líderes dessa lista são Pelé e Diego Maradona, ambos com oito assistências em Copas do Mundo. Já em número de gols feitos, Pelé ainda se destaca, com 12, enquanto Maradona tem oito gols.

Já quando a contagem dessas assistências é ampliada para jogos com a camisa da seleção, sem contar somente com jogos da Copa do Mundo, o resultado surpreende.

Nenhum dos top 5 jogadores com mais assistências na história do futebol entra na lista. Ao contrário, quem a lidera é um brasileiro: Neymar.

O atacante brasileiro soma 117 jogos pela seleção, com 71 gols feitos e 52 passes para gol. Número de assistência que supera o próprio Messi, que acumula 49, e Muller, com 40.

Quem é o jogador brasileiro com mais assistências na história da seleção?

Neymar também lidera a lista de participações em gols na história com a camisa da seleção. Foram 123 participações: 71 gols e 52 passes de assistência.

Pelé soma 109 participações em gols: 77 gols e 32 assistências. Mas, vale considerar, o Rei do Futebol jogou menos jogos em sua carreira do que o craque da seleção atual.

Jogadores brasileiros com mais assistências na história da seleção:

1 – Neymar: 52 assistências

2 – Pelé: 32 assistências

3 – Ronaldinho Gaúcho: 24 assistências

4 – Kaká: 22 assistências

5 – Ronaldo: 17 assistências

6 – Marcelo: 12 assistências