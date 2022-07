Onde assistir jogo do Ceará e Fortaleza hoje na TV e online (13/7)

Clássico Rei será realizado nesta quarta, 13 de julho, para definir quem avança até as quartas; no primeiro jogo o Fortaleza venceu por 2 a 0

Tem Clássico Rei na decisão da Copa do Brasil! Onde assistir jogo do Ceará e Fortaleza hoje? Nesta quarta-feira, 13 de julho, as equipes se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), pela partida de volta nas oitavas de final da competição. O palco do confronto será a Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão apenas online.

COMO ESTÃO AS EQUIPES NA TEMPORADA?

O Ceará espera ter a casa cheia nesta quarta-feira para receber o apoio incondicional da torcida, para lutar pela vaga na próxima fase. Buscando fazer a diferença, o elenco cearense terá de virar o jogo e marcar dois gols ou mais para carimbar o seu passaporte. Se o placar der empate, aí a disputa de pênaltis será iniciada. O elenco do Ceará vem de derrota para o Fluminense na última rodada do Brasileirão, voltando para a zona de rebaixamento.

Já o Fortaleza venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil e por isso precisa apenas de um empate. O técnico Juan Pablo Vojvoda deve manter a mesma escalação para o confronto desta quarta-feira, com apenas dois desfalques no plantel de jogadores. Mesmo fora de casa, o grupo mantém-se confiante depois de empatar com o Palmeiras no fim de semana pelo Brasileirão.

Onde assistir jogo do Ceará e Fortaleza hoje?

O jogo do Ceará e Fortaleza hoje vai passar no Amazon Prime Video, a partir das 20h (Horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela TV, o confronto da Copa do Brasil será transmitido apenas online, através do serviço de streaming do Amazon Prime. A plataforma só está disponível para assinantes pelo valor de R$14,90 ao mês ou R$119 por ano.

O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Ceará e Fortaleza hoje: Amazon Prime Video

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA) / VAR: Daniel Nobre Bins

Prováveis escalações de Ceará x Fortaleza hoje

O técnico Marquinhos Santos tem somente Erick como desfalque no jogo desta quarta-feira.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richard, Richardson, Lima; Vina, Zé Roberto e Mendoza.

O comandante Juan Pablo Vojvoda não terá Tinga e Landazuri, ainda no departamento médico por lesões.

Escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Hércules, Yago Pikachu, José Welison, Lucas Lima; Capixaba, Romero e Moisés.

Como foi o jogo de ida na Copa do Brasil?

No primeiro jogo das oitavas de final, o Fortaleza saiu na frente ao vencer o Ceará por 2 a 0, jogando na Arena Castelão, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará.

Com dois gols de Yago Pikachu, o Leão mantém-se confiante para garantir a vantagem já que precisa somente de um empate para consolidar a vaga.

Já o Ceará terá que se desdobrar para virar o placar com dois gols ou mais.

Confira os melhores momentos do jogo de ida na Copa do Brasil.

Jogos da Copa do Brasil hoje

Válidos pelas oitavas de final, jogos de volta, quatro duelos serão realizados nesta quarta-feira, 13 de julho, com transmissão ao vivo.

Cada um deles será exibido na televisão e também online, de acordo com a programação. Somente oito se classificam para a próxima fase, as quartas de final, onde o sorteio da CBF definirá cada um dos embates e os mandos de campo.

Goiás x Atlético GO – 19h (SporTV, Premiere e Globo Play)

Ceará x Fortaleza – 20h (Amazon Prime Video)

Santos x Corinthians – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere)

Flamengo x Atlético MG – 21h30 (Globo, SporTV e Premiere)

