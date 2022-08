Onde assistir jogo do Corinthians online pela Copa do Brasil (17/08)

O Corinthians vem de derrota no Derby, eliminação da Libertadores e a perda da vice-liderança do Brasileirão e, no jogo desta quarta-feira, 17 de agosto, o Alvinegro busca reverter o placar contra o Atlético GO nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 21h30, horário de Brasília, e onde assistir jogo do Corinthians hoje online vai ser na TV Globo, com transmissão de graça.

Onde assistir jogo do Corinthians hoje online pelo celular

O jogo do Corinthians hoje vai passar na Globo, SporTV 2, Premiere e GloboPlay, a partir das nove e meia da noite, horário de Brasília.

A Globo transmite para todo o estado de SP e GO o confronto entre Corinthians e Atlético GO de graça e ao vivo. Cléber Machado vai narrar, enquanto Caio Ribeiro, Sálvio Spinola e Ricardinho comentam. Na TV fechada, o SporTV 2 e Premiere transmitem em território nacional com Milton Leite e comentários de Maurício Noriega, Richarlyson e Paulo César de Oliveira.

A surpresa é que o torcedor pode assistir online e de graça pelo celular no GloboPlay (www.globoplay.globo.com), se inscrever com e-mail e senha para a Conta Globo sem pagar nada e entrar na plataforma. A partir daí, basta clicar em “Agora na TV” e ter acesso à retransmissão do jogo de futebol. Mas é importante ressaltar que torcedores conseguem assistir o canal online de acordo com a sua localização.

O GloboPlay também pode ser acessado pelo aplicativo, disponível através da Apple Store e Google Play tanto pelo celular como no tablet, computador ou smart TV.

Interessados em tornar-se membro da plataforma devem acessar o site, clicar em e “Assine Já” por R$24,90 por mês a assinatura mais simples. Os valores vão até R$89,90, com opções de canais da TV paga.

Melhores momentos de Atlético GO x Corinthians

Na terceira fase da temporada passada, o Atlético Goianiense eliminou o Corinthians da Copa do Brasil ao vencer a partida de ida por 2 a 0. Este ano, o destino quis que os dois times se reencontrassem no torneio.

O primeiro jogo na edição de 2022 entre Atlético Goianiense e Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil aconteceu em 27 de julho, no Estádio Antônio Accioly. Repetindo o ano passado, o Dragão conseguiu marcar dois gols logo de cara.

Em um primeiro tempo sem grandes emoções, Jorginho abriu o placar aos 23 minutos. No segundo tempo, foi a vez de ampliar aos 42 com gol de Léo Pereira. Com o resultado, o Atlético tem a vantagem para o jogo da volta, precisando de um simples empate.

Confira no vídeo do GE os melhores momentos do primero jogo da Copa do Brasil.

Timão saiu da Libertadores 2022

O Corinthians vive uma fase complicada na temporada. No último fim de semana, o elenco alvinegro perdeu o Derby para o Palmeiras por 1 x 0 na Neo Química Arena. Além de perder a vice-liderança do Brasileirão, o clube tomou a sua primeira derrota como mandante, com sete vitórias e três empates.

Em terceiro lugar com 39 pontos, o Corinthians soma onze vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 26 gols marcados e 21 sofridos, mostrando a fragilidade do lado defensivo do grupo de Vitor Pereira. O aproveitamento do Corinthians no Brasileirão é de 59%.

Recentemente, o Timão saiu da Libertadores 2022. Disputando as quartas de final com o Flamengo, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e o segundo por 1 a 0, no Maracanã. A equipe entrou no grupo E e enfrentou o Boca Juniors, Always Ready e Deportivo Cali. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota, fechando em segundo lugar.

O sorteio da Conmebol determinou o reencontro do Boca e Corinthians nas oitavas de final. No primeiro jogo, empate sem gols. Na volta, o Timão levou nos pênaltis, até cair para o Flamengo nas quartas.

Jogos de futebol desta quarta-feira:

Acompanhe a programação de jogos de futebol nesta quarta-feira, 17 de agosto de 2022, com duelos do cenário nacional e internacional.

UEFA Champions League (playoffs)

Qarabag x Viktoria Plzen – 13h45 (HBO Max)

Dínamo de Kiev x Benfica – 16h (TNT e HBO Max)

Maccabi Haifa x Estrela Vermelha – 16h (Space e HBO Max)

Brasileirão sub-20 (Quartas de final)

Flamengo x Internacional – 15h15 (SporTV)

Brasileirão Série B

Criciúma x Operário PR – 19h (Premiere)

Copa do Brasil (Jogos de volta nas quartas de final)

Fluminense x Fortaleza – 20h (Amazon Prime Video)

Athletico PR x Flamengo – 21h30 (Globo, SporTV, Premiere e Globo Play)

Corinthians x Atlético GO – 21h30 (Globo, SporTV 2, Premiere e Globo Play)

