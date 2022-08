Semifinal da Copa do Brasil 2022: datas, quem vai jogar e onde assistir

Confira as informações sobre a semifinal da Copa do Brasil. Foto: Reprodução / Laís Torres/CBF

Quatro equipes disputam as semifinais da Copa do Brasil na temporada de 2022

Conhecida por ser a competição mais democrática no futebol, a Copa do Brasil vai se encaminhando para a última fase antes da grande decisão. A semifinal da Copa do Brasil 2022 contará com quatro equipes brigando em cada lado do chaveamento, onde os vencedores serão os finalistas ao título. Mas quando serão os jogos? Confira as principais informações sobre a competição na temporada.

Quando será a semifinal da Copa do Brasil 2022?

As datas dos jogos da semifinal da Copa do Brasil 2022 ainda não foram confirmadas pela CBF. No entanto, de acordo com o calendário divulgado no início da temporada, o confronto de ida estão marcados para o dia 24 de agosto, enquanto a de volta acontecerá em 14 de setembro.

Com a Copa do Mundo no Catar acontecendo em novembro e dezembro, o calendário das competições sofreram alterações entre as datas e horários. Por isso, a final do torneio poderá ser realizada em 12 e 19 de outubro, antes do que o previsto.

Confira as datas em que podem acontecer as semifinais da Copa do Brasil em 2022.

Semifinal (jogos de ida):

24 de agosto, quarta-feira, com horário a ser definido

Semifinal (jogos de volta):

14 de setembro, quarta-feira, com horário a ser definido

Quem pega quem na semifinal da Copa do Brasil 2022?

Jogam as quartas de final da Copa do Brasil as equipes de Atlético Goianiense, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Athletico PR, Flamengo, América Mineiro e São Paulo. Dessa maneira, apenas quatro vão jogar as semifinais.

O chaveamento da Copa do Brasil foi definido pela CBF assim que os jogos das quartas foram sorteados. De um lado, o vencedor entre Atlético Goianiense e Corinthians vai enfrentar o Fluminense ou Fortaleza. Do outro, São Paulo e América decidem quem vai jogar contra o Athletico Paranaense ou Flamengo na competição.

A semifinal, assim como a fase anterior, também será disputada em jogos de ida e volta, onde o gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis define quem vai avançar.

Confira o chaveamento completo da Copa do Brasil.

QUARTAS DE FINAL:

Atlético GO x Corinthians (1)

Fortaleza x Fluminense (2)

São Paulo x América MG (3)

Athletico PR x Flamengo (4)

SEMIFINAL:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

Premiação da semifinal na Copa do Brasil 2022

Os times classificados para a semifinal da Copa do Brasil 2022 vão ganhar R$8 milhões, de acordo com números divulgados pela CBF em site oficia.

Em cada nova fase que o clube avança, um novo valor é destinado aos cofres como maneira de recompensar todo o esforço colocado dentro de campo. Por consequência, times que jogam a competição desde a primeira fase ganham muito mais do que aqueles que entram na terceira fase.

Ao fim da temporada, o campeão da Copa do Brasil ganha R$60 milhões. Já o vice campeão vai embolar o valor milionário de 25 milhões de reais.

Oitavas de final – R$3 milhões

Quartas de final – R$3,9 milhões

Semifinal – R$8 milhões

Campeão – R$60 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

Onde assistir a Copa do Brasil 2022?

Os jogos da Copa do Brasil tem transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

Pela TV aberta em todos os estados do Brasil, a Globo transmite sempre uma partida no horário das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. O torcedor assiste de graça ao confronto. Outra opção são os canais do SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor deve obter ambos os canais em sua programação para acompanhar ao vivo. Caso não tenha, deverá entrar em contato com o provedor oficial.

Online, o streaming do GloboPlay retransmite o futebol para todos os assinantes, assim como o Amazon Prime Video.

