Jogo do URT x Avaí ao vivo hoje: onde assistir a Copa do Brasil – 22/02

URT x Avaí se enfrentam durante a noite terça-feira, 22/02, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pelo jogo da primeira fase na Copa do Brasil, a partir das 19h (Horário de Brasília). Onde vai passar o jogo do Avaí ao vivo hoje na TV e online o torcedor confere logo abaixo.

Onde assistir jogo do Avaí ao vivo hoje

O jogo do URT e Avaí pode ser assistido no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A emissora da Globo só está disponível em operadoras de TV fechada. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Dados: 22/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Local: Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas

Como estão as equipes na temporada?

No Campeonato Mineiro, o time do URT aparece em décimo lugar com 7 pontos, ou seja, deixa a desejar na campanha que faz em campo. Para o jogo de hoje, o grupo promete colocar todo o seu empenho e, principalmente, os melhores jogadores do plantel para vencer e, então, se classificar.

Enquanto isso, o Avaí também não faz a sua melhor temporada no Campeonato Catarinense, aparecendo em décima colocação com 9 pontos, ou seja, tem dois jogos vencidos, três empates e quatro derrotas. Agora, promete entrar com toda a força necessária mesmo fora de casa para vencer o jogo de hoje e seguir até a próxima fase.

Escalação do jogo do URT e Avaí hoje

URT: Gustavo Silva; Ferrugem, Yan, Breno Calixto, Jhonathan; Derlan, Bruno Camilo, Diogo Peixoto, Iago Martins, Nininho; Daniel

Avaí: Vladimir; Fagner Alemão, Matheus Ribeiro, Arthur Chaves, Cougo; Bruno Silva, Macaé, Renato; Paulo Baya, Romulo, Muriqui

