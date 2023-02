Onde assistir o jogo da Ponte Preta x Fluminense PI hoje na Copa do Brasil (28/02)

É decisão na Copa do Brasil hoje, a competição mais democrática do futebol. Pela primeira fase, o Fluminense do Piauí recebe a Ponte Preta nesta terça-feira, 28 de fevereiro, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo da Ponte Preta hoje começa às 21h30 (Horário de Brasília) com transmissão para todo o Brasil.

É partida única, ou seja, quem vence continua na competição e quem perde está fora.

Assistir jogo da Ponte Preta na Amazon Prime

Sem transmissão na TV, o jogo da Ponte Preta hoje na Copa do Brasil vai passar no Amazon Prime às 21h30.

Com exclusividade nesta terça-feira, o serviço de streaming vai transmitir o duelo entre a primeira fase da Copa do Brasil para todo o território nacional. No entanto, somente assinantes é que podem acompanhar a partida na plataforma.

Lembrando que, como o jogo da Ponte Preta vai passar no Amazon hoje, ele NÃO vai passar no SporTV ou em outro canal de televisão. O serviço de streaming tem exclusividade na transmissão.

Dá para assistir no site, através do navegador, ou no aplicativo do celular, tablet, smartv ou videogames.

Como funciona a primeira fase da Copa do Brasil?

Oitenta equipes disputam a primeira fase da Copa do Brasil, a competição mais democrática do futebol brasileiro.

Cada um dos jogos é definido pelo sorteio da CBF. São quarenta confrontos no total, todos em partida única, ou seja, quem vence segue na competição e quem perde dá adeus mais cedo. Além disso, o mandante é sempre o time de "menor expressão".

Em caso de empate, o regulamento da CBF prevê que o melhor colocado no RNC (Ranking Nacional de Clubes) entre os dois, no caso sempre o visitante, avance direto para a segunda etapa.

A segunda fase é disputada também em partida única, mas em caso de empate a disputa vai para pênaltis.

Jogos da Copa do Brasil hoje

A primeira fase da Copa do Brasil reúne cinco partidas nesta terça-feira, além do jogo da Ponte Preta.

Terça-feira, 28/02:

Resende x Ferroviário - 15h30 (Horário de Brasília)

Democrata GV x Santa Cruz - 19h30 (Horário de Brasília)

Tocantinópolis x América MG - 19h30 (Horário de Brasília)

Real Noroeste x Vila Nova - 20h (Horário de Brasília)

Fluminense PI x Ponte Preta - 213h0 (Horário de Brasília)

