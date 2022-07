Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil ao vivo e horário em 2022

Para ficar por dentro dos detalhes, saiba onde assistir o sorteio da Copa do Brasil! A CBF define todos os confrontos das quartas de final no sorteio desta terça-feira, 19 de julho, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no auditório da entidade, no Rio de Janeiro. Oito equipes disputam enquanto conhecem os adversários, o chaveamento e o mando de campo.

Confira onde assistir, horário e como funciona o sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final em 2022.

Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil ao vivo?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será transmitido no SporTV e no Youtube da CBF TV, a partir das 13h30, uma e meia da tarde (Horário de Brasília), para todo o país nesta terça-feira.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do SporTV é o responsável por transmitir todo o sorteio da Copa do Brasil ao vivo para todos os estados do país. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, contando com uma programação especial.

Para assistir de graça, o torcedor pode sintonizar a CBF TV através do site da entidade, o Youtube ou o Facebook, sem pagar nada. Basta sintonizar e curtir ao vivo.

SporTV – SKY: 39 e 439 / OI: 39 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

Site da CBF – www.cbf.com.br

Como funciona o sorteio das quartas de final na Copa do Brasil?

Participam do sorteio das quartas de final as equipes de Athletico PR, Fluminense, Fortaleza, Atlético GO, Flamengo, Corinthians, São Paulo e América Mineiro. O evento é realizado na Barra da Tijuca, no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Os nomes dos classificados são colocados dentro de um mesmo pote, ou seja, todos podem se enfrentar nas quartas de final, o que garante a possibilidade de clássicos regionais na Copa do Brasil como Flamengo versus Fluminense ou São Paulo jogando contra o Corinthians.

Ao mesmo tempo, a CBF também define o chaveamento até a final da temporada. Cada time vai conhecer o caminho que terá de trilhar se quiser alcançar a disputa pelo título. Depois, o sorteio de mandos de campo encerra o evento, onde bolinhas com os números de 1 até 10 são colocadas dentro de um mesmo pote.

O apresentador sorteia uma bolinha, com número par ou ímpar, e, depois retorna a mesma para o pote. O sorteio é realizado somente para evitar complicações de equipes que decidem no mesmo estádio, como é o caso de Fluminense e Flamengo no Maracanã.

POTE ÚNICO DO SORTEIO DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2022

Athletico PR

Fluminense

Fortaleza

Atlético GO

Flamengo

Corinthians

São Paulo

América MG

Quando vai ser as quartas de final da Copa do Brasil?

As quartas de final da Copa do Brasil 2022 vão acontecer em 27 e 27 de julho e 17 e 18 de agosto, ida e volta respectivamente. O calendário foi definido pela CBF logo no início da temporada do futebol para evitar maiores complicações entre as competições, principalmente por ser ano de Copa do Mundo da FIFA.

A exemplo da fase anterior, as quartas de final também são jogadas em ida e volta. Com o sorteio do mando de campo definido também pela CBF, cada equipe tem a oportunidade de jogar o mata-mata em casa, com o estádio lotado para contar com a participação da torcida.

5ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

