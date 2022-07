Copa do Mundo 2022: início e fim estão marcados para quando?

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo será contra a Sérvia. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

O segundo semestre do ano está chegando, e com ele as expectativas para o começo da Copa do Mundo 2022. A partir de novembro, a Seleção Brasileira entrará em campo em busca do hexacampeonato. Acompanhe tudo o que irá acontecer da Copa do Mundo 2022- início e fim já têm datas marcadas.

Copa do Mundo 2022 – início e fim: veja as datas dos confrontos

A Copa do Mundo 2022 terá início no dia 21 de novembro, segunda-feira, com jogo entre Senegal e Holanda, a partir das 7h, no estádio Al Thumama. Já a o fim da disputa está marcado para o dia 18 e dezembro, um domingo.

Assim, as primeiras partidas da Copa do Mundo 2022 serão entre: Senegal x Holanda, Catar x Equador, Inglaterra x Irã e Estados Unidos x País de Gales.

O Brasil só terá início nos jogos da Copa do Mundo 2022 no dia 24 do mês, quando enfrentará a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail.

A seleção brasileira faz parte do chaveamento G da competição e, na fase de grupos, enfrentará a Sérvia, a Suíça e Camarões. Na primeira fase da Copa do Mundo 2022 – início e fim das partidas estão marcadas para os dias 24 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente.

A fase das oitavas de final tem início no dia 3 de dezembro e segue até o dia 6 do mês. Dia 9 começam as quartas de final. Veja as datas completas da Copa do Mundo 2022 – início e fim da competição:

Fase de grupos: 21/11 – 02/12

Oitavas: 03/12 – 06/12

Quartas: 09/12 – 10/12

Semi: 13/12 – 14/12

Disputa do terceiro lugar: 17/12

Final: 18/12

Vale lembrar que as partidas acontecerão em cinco horários específicos: 7h, 10h, 12h ou 13h e 16h. Na fase de grupos, terão jogos em todos esses horários diariamente, apenas na última rodada será às 12h e não 13h.

Nas oitavas e quartas de final, os jogos serão nos horários das 12h e 16h. As semi serão às 16h e a disputa de terceiro lugar e a decisão serão às 12h.

Fuso horário da Copa do Mundo 2022:

As partidas da Copa do Mundo 2022 acontecem em horários diferentes no Brasil em relação ao Catar, onde será sediada a competição. No entanto, não trará problemas para torcedores brasileiros assistirem as partidas.

Apesar de haver um fuso horário com seis horas de diferença (no Brasil, as partidas serão realizadas 6h a menos que na cidade da Copa), os jogos serão assistidos todos na parte da manhã e tarde no Brasil.

Os horários 7h, 10h, 12h ou 13h e 16h são, todos, baseados no fuso de Brasília. Assim, torcedores basta sintonizar nos canais de transmissão e assistirem os jogos.

Chaveamento da Copa do Mundo 2022 – início e fim das partidas:

Trinta e duas equipes participam da Copa do Mundo este ano. Na primeira fase do campeonato, as seleções foram divididas em oito grupos de quatro equipes, que estão sendo encabeçadas pelas equipes do Catar (país sede), Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Brasil e Portugal.

A Seleção Brasileira puxa o grupo G da competição e seus primeiros adversários serão a Sérvia, a Suíça e Camarões. Os grupos mais temidos da Copa, no entanto, são os E e F. Eles são considerados os “grupos da morte”, pois contém seleções fortes em seu chaveamento ou equipes bem equilibradas tecnicamente.

No grupo E, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão se enfrentam. Assim, os dois campeões mundiais, Espanha e Alemanha, vão disputar a vaga nas oitavas no Catar logo nesse início do campeonato.

Já o grupo F chama a atenção pelo equilíbrio entre as equipes: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Apesar dos favoritos serem os times europeus, o Canadá promete não deixar fácil a disputa.

Veja como está o chaveamento para a fase de grupos da Copa do Mundo 2022:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia.

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia

Por que a Copa do Mundo 2022 no Catar tem início em novembro?

A edição da Copa do Mundo 2022 terá início em novembro e fim em dezembro. Período bem incomum de se realizar a competição, baseado em outras Copas anteriores.

Geralmente, os jogos da Copa do Mundo acontecem em junho, quando os times europeus finalizam suas temporadas de jogos. Mas, pelo Mundial deste ano ser no Catar, e as cidades do Oriente Médio no meio do ano registrarem altas temperaturas, a situação precisou mudar um pouco em 2022.

A FIFA decidiu alterar o início da Copa do Mundo no Catar devido a temperatura alta e o visando prezar pelo bem-estar dos jogadores. Em novembro, a cidade sede terá um clima mais ameno e convidativo para jogadores, equipes técnicas e torcedores.

A Copa do Mundo Catar 2022 será disputada nas cidades de Doha, Al Wakrah e Al Khor. As três são bem perto umas das outras e os transportes são bem planejados para fazer todo o translado de equipes e torcedores aos estádios da Copa.