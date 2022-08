Onde assistir o sorteio da semifinal da Copa do Brasil e horário (19/08)

A CBF realizará nesta sexta-feira, 19 de agosto, o sorteio do mando de campo da semifinal na Copa do Brasil, com início às 11h (Horário de Brasília), no Rio de Janeiro, na sede da entidade. Quatro equipes disputam a fase do mata-mata, onde disputam uma vaga para a grande final. Confira onde assistir o sorteio da semifinal da Copa do Brasil e todas as informações.

Onde assistir o sorteio da semifinal da Copa do Brasil hoje

O sorteio da semifinal da Copa do Brasil hoje vai passar no SporTV e CBF no Youtube, a partir das onze da manhã, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, o sorteio será exibido apenas pelo canal do SporTV, disponível para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. É necessário obter a emissora na programação mas, para isso, o torcedor deve entrar em contato com a sua operadora.

O torcedor pode assistir de graça através do canal da CBF no Youtube, no horário marcado. Basta entrar no site, procurar o canal e daí acompanhar tanto pelo computador, celular, tablet ou smart TV.

Se preferir, o site da CBF.com.br também retransmite o sorteio para todo o público.

Como funciona o sorteio de mando de campo da Copa do Brasil?

Quatro equipes vão participar do sorteio do mando de campo na Copa do Brasil nesta sexta-feira. São elas Flamengo, Fluminense, Corinthians e São Paulo.

A CBF realiza o sorteio dos mandos de campos porque, como o Fluminense e o Flamengo dividem o mesmo mando de campo no Maracanã, no Rio de Janeiro, então para evitar maiores complicações na decisão entre os dias, dos jogos de ida e volta.

Já o sorteio funciona da seguinte maneira: os apresentadores colocam bolinhas com números de 1 até 10 em um mesmo pote. Depois, com os jogos no telão do evento, vão tirando bolinhas e, dependendo dos números par ou ímpar, alteram os mandos. Depois, a bolinha é retornada.

Os confrontos da semifinal já estão classificados, faltando apenas o mando de campo.

Fluminense x Corinthians

Flamengo x São Paulo

Calendário da Copa do Brasil 2022

Falta pouco para a grande final da Copa do Brasil! As quatro equipes disputam a semifinal, valendo a vaga para a decisão no maior torneio da competição do país.

Com os mandos de campo definidos, só falta definir os horários e as principais datas com a CBF. A partir daí, o torcedor pode esperar pelos jogos da final, que assim como na fase anterior, são jogados em ida e volta.

Confira o calendário completo.

Semifinal (jogo de ida)

24 de agosto, quarta-feira, com horário a ser definido

Semifinal (jogo de volta)

14 de setembro, quarta-feira, com horário a ser definido

Final (jogo de ida)

12 de outubro, quarta-feira, com horário a ser definido

Final (jogo de volta)

19 de outubro, quarta-feira, com horário a ser definido

+ Chaveamento da Copa do Brasil 2022 atualizado: datas da semifinal